Sólo el 9% de las personas bajo el umbral de la pobreza percibe la rentas mínima de inserción

Lo gestionan las Comunidades Autónomas y se confirma una enorme brecha con grandes diferencias de cobertura entre unos territorios y otros. Y el lio en la Administración central, con el Ingreso Mínimo Vital, ha hecho que muchos demandantes pierdan ingresos.

La renta mínima de Inserción es una de las ayudas más demandadas en España, su objetivo es cubrir las necesidades básicas de una persona o unidad familiar en situación de pobreza. Se concede a los mayores de 25 y menores de 65 que no tengan ingresos mensuales superiores al 75% del salario mínimo, restando la parte proporcional de dos pagas, y que estén inscritos como desempleados y demandantes de empleo. Tambien pueden acceder a ella los menores de 25 y mayores de 65 años que tengan bajo su responsabilidad a personas con discapacidad de grado igual o superior al 45%. La cuantía Actualmente son 419 Euros al mes para una persona, y va a aumentando en función de los miembros de la familia. Su duración es de 11 meses como máximo y su tramitación es rápida.

La enorme brecha entre comunidades

Al ser una ayuda que conceden las comunidades que confirma la gran diferencia de cobertura en unos y otros territorios. Vivir por ejemplo en el Pais vasco, o residir en Castilla La Mancha, es definitivo para recibir o no la Renta Mínima de Inserción (RMI), aunque se tenga la misma situación. País Vasco y Navarra alcanzan porcentajes del 60% de cobertura entre la población bajo el umbral de la pobreza, le siguen Asturias y Cantabria. Por encima del 10% están solo Cataluña, Aragón y Baleares. El resto no llegan a ese porcentaje y Castilla La Mancha y Canarias están en torno al 2%.Y hay casos como el de la Comunidad de Madrid, donde en el año 2020, el año de la mayor crisis social de los últimos años, se redujo en 12.471 personas las beneficiarias de Renta mínima.

El lio de las admnistraciones

La RMI se concede de manera muy rápida pero también es incompatible con la percepción por hijo a cargo o con el Ingreso Mínimo Vital que concede la administración central y aquí ha venido el enorme jaleo entre las administraciones, se han duplicado las prestaciones y ha ocasionado muchos quebraderos de cabeza y trastornos económicos a los beneficiarios. Situaciones en las que a quienes cobraban la Renta mínima se les pasó de oficio al Ingreso Mínimo Vital pero no se desactivó la primera. Tras varios meses les llegó la notificación de que debían devolverlo. O personas que solicitaron el IMV pero al los 6 meses y comprobar que no les llegaba, o la cuantía era errónea, pidieron la renta mínima para subsistir. Posteriormente también les demandaron su devolución. Alfonso vive en Málaga, es autónomo, tenía una pequeña empresa que quebró y tuvo que acogerse al IMV. A dia de Hoy no le han pagado todavía la cantidad que le deben de todo 2021. Le estuvieron abonando 280 Euros cuando le correspondía 480. “pero no quise -explica a COPE- la renta mínima porque sabia que eran incompatibles, aunque desde los servicios sociales me llegaron los papeles para concedérmela”. Cuenta que les ha ocurrido a muchos conocidos “ tienen que devolverlo ahora y no tienen el dinero”.