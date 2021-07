Sofía Vergara cumple años: el crimen que hizo huir a su familia de Colombia y la grave enfermedad que sufrió

"La belleza es realmente cuestión de confianza. Si te sientes hermosa, entonces eres hermosa", es fácil que esta frase conste entre el conjunto de declaraciones o reflexiones que hagas a lo largo de tu vida si eres una de las mujeres más guapas del planeta; otra cosa es que la digas cuando no tienes el impresionante físico de Sofía Vergara.

Aunque, a veces, la belleza puede ser un perjuicio, más que una ayuda, a la hora de encontrar trabajo. Sofía Vergara no tiene dudas de que su escultural cuerpo y su hermosura han frenado su carrera cuando ha querido conseguir papeles de "chicas corrientes". Suena incleíble. Vamos que la belleza te puede fastidiar la vida, salvo que aprendas a convivir con ella que es lo que ha hecho la colombiana.

"Me di cuenta de que contar con un buen cuerpo era una ventaja en la televisión, al igual que llamar la atención y recibir publicidad. Pero también significa que no puedes interpretar papeles normales, no puedo dar vida a una chica corriente. Así que ahora intento encontrar personajes que me permitan explotar mi aspecto y mi personalidad para seguir avanzando en mi carrera", [entrevista a The Sun hace unos años].

Lo cierto es que maquillada, sin maquillar, con un vestido de alta costura, con vaqueros o en cama debido a la fiebre, la actriz no necesita filtros para salir bien en las fotos.

Y tampoco le preocupan las arrugas ni el paso de los años, “me siento muy cómoda con mi aspecto y no me preocupan las arrugas. Creo que si una mujer se mantiene en forma y lleva un estilo de vida saludable, puede seguir proyectando belleza independientemente de su edad”. Palabra de Sofía Vergara que sigue en plena forma cuando este 10 de julio cumple 49 años.

¿Cómo lo va a celebrar? Nos los descubrirá en sus redes sociales. Le gusta hacer fiestas temáticas -excepto en 2020 que tuvo que conformarse con celebrarlo en familia por la pandemia del coronavirus- como la que giró en torno al limón.





El antes y el después de "Modern Family"

Ni la publicidad, que fue el inicio de su carrera profesional, ni las telenovelas ni el cine, será la serie de televisión "Modern Family" la que llevará a Sofía Vergara a ser la actriz mejor pagada de la televisión. Según la revista Forbes, Sofía fue la actriz con más ingresos en 2020 con 43 millones de dólares, por delante de Angelina Jolie que ganó 35 millones de dólares o la actriz israelí, Gal Gadot, a la que encontramos en tercer lugar con unas ganancias de 31 millones de dólares.

Y es la actriz mejor pagada del mundo porque por cada capítulo de "Modern Family", Sofía Vergara ingresaba en su cuenta bancaria 500.000 dólares.

Además de dinero, "Modern Family" le ha permitido a Sofía, a Gloria en la serie, conquistar al público americano. Durante diez años ha interpretado a Gloria Delgado-Pritchett, una mujer colombiana con un hijo y casada con un hombre, Jay Pritchett (interpretado por Ed O'Neill), mucho mayor que ella -con dos hijos y cuatro nietos- que se cruzó en su camino y al que conquistó y sabía engatusar con su acento latino y gracejo. Porque para quienes no sepan nada sobre esta familia televisiva, les cuento que la serie retrata a una familia del siglo XXI con todos los tipos de problemáticas actuales. Digamos que traslada a la pantalla el "costumbrismo" de la sociedad de nuestro siglo.

En abril de 2020, después de 11 temporadas y 250 capítulos, la serie llegaba a su fin.

Happy April Fools' Day! Tell us about the most successful prank you've ever pulled off below ???? pic.twitter.com/2l0X79uOcV — Modern Family (@ModernFam) April 1, 2021

En esa última entrega (perdón por destriparla), Jay le confiesa a Gloria que ha estado aprendiendo español para acompañarla a Colombia. Y termina con su voz en off: "La vida está llena de cambios, algunos grandes, otros pequeños. Aprendí hace mucho tiempo que puedes combatirlo o puedes intentar sacar lo mejor de ello. Y eso es mucho más fácil si tienes personas que te aman y te ayudan a enfrentarte a lo que sea que te depare la vida. Al menos, eso es lo que me ayuda a dormir por la noche".

Sofía Vergara nunca olvidará a Gloria. Este papel, además de importantes emolumentos, le ha llevado a ser objeto de suculentas y tentadoras ofertas de trabajo como la de ser la primera latina jurado en America's Got Talent y le ha permitido sacar su propia línea de ropa.

"Ha sido una oportunidad increíble para diseñar el armario de mis sueños: la chaqueta vaquera perfecta, los pantalones más suaves, los vaqueros más sexis y que mejor se ajustan a tu cuerpo y a tu trasero y muchos pequeños detalles para añadir un toque extra", escribe la colombiana en Instagram. Sus prendas están disponibles desde la talla 0 a la 20 (en tallaje español desde la talla 32 a la 52).

Dos maridos, un solo hijo

Con tan solo 18 años, Sofía dio el "Sí, quiero" a su novio Joe González-Ripoll con el que tuvo a su único hijo, Manolo que ya ha cumplido 30 años. Su hijo ha sido durante muchos años su prioridad, sobre todo, desde que se separara de Joe cuando el pequeño solo contaba con 2 añitos.

La actriz no volvió a comprometerse seriamente con alguien hasta 2015 cuando volvió a pasar por el altar para contraer matrimomio con el también actor Joe Manganiello.





Parejas había tenido -como el empresario Nick Loeb con quien mantuvo una relación de casi cuatro años y una batalla legal de más de seis-, pero como admitía en la primera entrevista que concedía con su marido, el amor no había llamado a su puerta "en parte porque no había encontrado a la persona adecuada pero, además, sabía que si me mudaba con alguien eso acabaría afectando psicológicamente a mi hijo. No estaba dispuesta a meter a un hombre en la casa de mi hijo".

Manolo se lleva muy bien con el marido de su madre con la que sigue muy unido, comparte la mayoría de las fiestas familiares con ellos e incluso son compañeros de viaje durante los periodos vacacionales.





Manganiello nació en Estados Unidos en el seno de una familia de origen armenio que tuvo que huir de su país en 1915, víctimas del genocidio del pueblo armenio a manos del Gobierno otomano. Su bisabuela con su abuela, que era pequeña, consiguió hacer creer a los asesinos de su marido y sus otros siete hijos que estaban muertas y pudieron escapar. La familia de Sofía también tuvo que abandonar su Colombia natal por la violencia y persecución a la que se vio sometida por el crimen organizado tan cruel en este país.

La huida a Miami y el cáncer de tiroides

A finales de los años 80 y durante toda la década de los 90 del siglo pasado, Colombia vivió los peores años de su historia con la guerra declarada contra el Estado por el narcotráfico. Muchas familias se vieron afectadas, perseguidas, chantajeadas. La familia Vergara era una de ellas. Sofía ya vivía en Miami cuando fue asesinado su hermano Rafael.

"Mi hermano fue asesinado en Barranquilla. Fue un suceso muy dramático, le dispararon y desafortunadamente ninguno se pudo despedir de él" contaba por primera vez en E! Entertainment, Hollywood Medium, de Tyler Henry.

El asesinato de Rafael llevó a Sofía a tomar la decisión de que toda su familia se fuera a vivir a Estados Unidos con ella: "venimos de una familia exitosa, y él sabía que era un blanco para un secuestro. Siempre tenía guardaespaldas. Un día salió solo y le dispararon. Después de que lo mataron, todos nos juntamos y decidí, ya que vivía en Estados Unidos, llevar al resto de mi familia a donde vivía en Florida".

El trágico suceso dejó muy tocada a toda la familia y en especial a Sofía que incluso contrató a investigadores privados para descubrir al asesino de Rafael que tenía 27 años cuando le mataron. La verdadera causa sigue aún sin esclarecerse, aunque versiones hay varias como la que sostiene que el hermano de la actriz mantenía una relación con la mujer de uno los capos del crimen organizado que cuando lo descubrió terminó con esa aventura asesinando al amante.

En 2011 vuelve a sufrir otro revés familiar, en esta ocasión con su hermano Julio que es deportado a Colombia por culpa de las drogas. Tras una treintena de detenciones por posesión y consumo de estupefacientes, un juez decretó que tenía que regresar a su país de origen porque como recoge la Ley de Inmigración, "su comportamiento no le permitía vivir en los Estados Unidos".

Un asunto al que la actriz nunca hace referencia, sin embargo, si recuerda cuando luchó con 28 años contra el cáncer. En el año 2000 le detectaban un cáncer de tiroides teniendo que ser sometida a una cirugía para estirparle la glándula.

"Tengo que estar con medicamento toda mi vida y no tengo tiroides. Así que, por supuesto me hizo darme cuenta de lo que pasaba con mi cuerpo y debo decir que en los últimos 10 años, nunca he tenido ni un problema. Soy muy directa con la forma en que trato de hacer lo que dice el médico y voy al médico religiosamente a hacerme mis revisiones" contaba Sofía Vergara en la promoción de una campaña preventiva lanzada en Nueva York en 2013 para prevenir el hipotiroidismo.





La fama cuesta y hay que sudar para ganarla

Sofía Vergara nació el 10 de julio de 1972 en el seno de una familia acomodada de Barranquilla, una de las principales ciudades de Colombia. Su madre la animó para que entrara en el mundo de la publicidad. Su primer anuncio con 17 años, en 1989, de Pepsi fue todo un éxito. La misma bebida refrescante la anunciaba años después junto a David Beckham en una playa de Los Ángeles.





Su primer trabajo en televisión fue como copresentadora en un programa de la cadena Univisión titulado 'Fuera de Serie' que le permitió viajar por muchos países y ser conocida en los Estados Unidos. Pero al igual que la belleza -como decíamos al principio del artículo-, el acento colombiano también le ha perjudicado profesionalmente, "no puedes comparar las oportunidades que tienes con una actriz con acento estadounidense. Ellas reciben diez guiones a la semana, yo recibo dos al mes" [entrevista a The Hollywood Reporter].





Para poder optar a más papeles contrató a un entrenador para corregir el acento, "pero mis audiciones empeoraron porque me olvidaba de actuar y me enfocaba en las pronunciaciones" reconocía en la misma entrevista. En la actualidad todo eso es pasado, el presente es inmejorable y el futuro..., el futuro es aún una hoja en blanco por escribir.