Sistemas ADAS, la tecnología que salva vidas al volante

A partir de julio de este año, todos los coches nuevos deberán contar con ocho Sistemas Avanzados de Asistencia a la Conducción (ADAS). Es una medida con la que el Parlamento Europeo quiere conseguir el objetivo de que no haya más víctimas mortales en la carretera a partir de 2050. Las mejoras en seguridad que posibilita la tecnología son, sin duda, una ayuda, pero el factor humano está detrás de 9 de cada 10 accidentes.

Además de las distracciones que están detrás de la mayor parte de los siniestros, la Dirección General de Tráfico (DGT) https://www.dgt.es/ calcula que entre el 20 y el 30 por ciento de los accidentes se relacionan con la fatiga, lo que también forma parte de la responsabilidad del propio conductor. Y es que tal y como aseguran los expertos consultados por COPE, no existe el cien por cien de garantía de que no sigamos sufriendo percances en la carretera incluso con las mejores tecnologías disponibles.

Sí pueden ser muy útiles para limitar los riesgos en determinados tipos de accidentes como las salidas de vía en los que murieron 4 de cada 10 personas en las carreteras españolas en 2021 o al alertarnos de que algo no va bien, por ejemplo, si cambiamos de carril involuntariamente, si nos pasamos con la velocidad o al contrario ralentizamos demasiado e incluso pueden detectar que nos estamos quedando dormidos.

Hay, sin embargo, áreas en las que todavía se está trabajando. “En los controles que se hacen para poder averiguar si alguien ha tomado o no sustancias psicotrópicas, no todas las drogas son detectadas. Tú puedes arrancar el coche, no has bebido, pero has consumido sustancias psicotrópicas. Eso va a ser difícil de controlar”, comenta Juan Sebastián Montoro, abogado, doctor de Derecho y especialista en accidentes de tráfico.

Menos víctimas, menos muertes

“Afortunadamente, las víctimas mortales han disminuido considerablemente. Las que tienen graves lesiones también se han reducido drásticamente. Actualmente, la gran mayoría de los accidentes son leves y eso es gracias a las mejoras de seguridad introducidas en los vehículos, tanto en los materiales como en los sistemas de seguridad”, resalta Montoro.

José López puede dar fe de ello. Tiene 44 años y hace 4 años se vio en una situación comprometida mientras iba conduciendo por un accidente unos metros por delante suyo en la carretera. Gracias a los sistemas ADAS pudo frenar rápidamente y evitar el choque.

“Son sistemas que funcionan a la perfección y te ayudan a esa frenada en seco sin salirte ni derrapar en exceso. El resultado es cien por cien fiable”, señala José.

Mejoras visuales

“Visualmente, con el sistema de cámara 360, es más real porque ves desde todos los ángulos, no tienes una simple cámara atrás. Tienes más que te van guiando y te van ayudando”, prosigue.

Estas cámaras forman parte de los ocho sistemas ADAS que serán obligatorios a partir de julio junto con el Asistente de Velocidad Inteligente (ISA), la Alerta de Cambio Involuntario de Carril (LDW), el detector de sueño y fatiga, el Sistema de Frenado de Emergencia (EBA), el bloqueo del vehículo con alcoholímetro, la Caja Negra (EDR) y la alerta de cinturón en las plazas traseras.

Alertas para varios sentidos: volantes que vibran



Francisco Paz, experto en Seguridad Vial de la Academia del Transportista, matiza la importancia de los avisos corporales que te da el propio coche con la tecnología incorporada ante situaciones de emergencia: “Hasta ahora estamos acostumbrados a una señal luminosa, un pitido, una señal acústica... pero es que ahora están integrados con la tecnología háptica. Cuando hablamos de tecnología háptica nos referimos a que influye en otros sentidos que no son la vista o el oído como el tacto. Porque a veces lo que pasa es que vibra el volante, el propio asiento...”, explica.

Previsiones y nuevas tecnologías

La previsión del Parlamento Europeo es la de ir aumentando la implementación de estos sistemas ADAS durante los próximos años. Y es que, si bien ya los ocho básicos van a ser obligatorios a partir del próximo mes de julio para los vehículos homologados, de cara a 2024 también los tendrán que implantar los vehículos nuevos que vayan a ser matriculados (para lo que se necesita previa homologación).

En este camino al reto de conducir de forma más segura y de evitar todas las muertes posibles, las marcas están desarrollando otros sistemas electrónicos que ya incorporan en sus modelos y que pueden ser un factor determinante a la hora de comprar un coche nuevo. Estos son: el sistema de detección de señales, el control de crucero adaptativo, el alumbrado en curva, el asistente en cruces y la advertencia de conductor en sentido contrario.

1004 personas perdieron la vida en los 921 accidentes mortales registrados en 2021 en España. Casi 400 de esos siniestros se produjeron por salidas de la vía; 193 por colisión frontal y 134 por choque lateral o frontolateral. Con respecto a 2019, y según el último balance de Tráfico, se han reducido un 22 por ciento los fallecidos en colisiones frontales y un 7 por ciento las muertes por salida de la vía que siguen siendo el tipo de accidente más frecuente con el 39 por ciento de los fallecidos.