Sindicatos españoles y chileno exigen que Chile abandone la presidencia: "No puede continuar ni un día más"

Los sindicatos españoles Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General del Trabajador (UGT) y el sindicato chileno CUT ha exigido que Chile abandone la presidencia de la Cumbre del Clima (COP25) que se está celebrando en Madrid.

"Chile no puede continuar ni un día más presidiendo la COP25. Esta cumbre no la puede continuar encabezando un gobierno que en los últimos meses ha asesinado a más de 17 personas, hay decenas de heridos, torturas y violaciones de Derechos Humanos", ha criticado este jueves el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, durante la presentación del acto 'Crisis climática y revuelta en América Latina'.

Asimismo, ha hecho hincapié en que "no se puede" poner la Cumbre del Clima "en manos de un Gobierno que no respeta al ser humano" y ha lamentado que la COP25 no se haya podido celebrar en Chile por consecuencia, a su juicio, "de un modelo de política ultraliberales".

En sus palabras, las políticas ultraliberales no sólo se dan en Chile, "también en Brasil con Bolsonaro", y están "inspiradas" en las políticas de Trump o en la situación que hay en Colombia o en Bolivia. "Es un modelo económico avocado al fracaso. Hay una interrelación entre las crisis económicas, sociales y las propias crisis medioambientales", ha asegurado.

En la misma línea, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha manifestado su "solidaridad" con el sindicalismo latinoamericano y especialmente el chileno, porque la COP tendría que estar celebrándose en Santiago de Chile.

Para el líder del sindicato, que la COP haya venido a España tiene que ver con "una ola reaccionaria que se está instalando en América latina y en buena parte del mundo desarrollado". Esta ola, a su juicio, "tiene que ver con la aplicación de políticas neoliberales, con un crecimiento económico con niveles de desigualdad sangrantes, de exclusión social y de pobreza muy instalada".

Por su parte, el secretario general de CUT-Chile, Nolberto Díaz, ha requerido "urgentemente" la solidaridad del movimiento sindical entero. "Llevamos 46 días con la gente protestando, más de 27 muertos, decenas de jóvenes heridos, miles de jóvenes detenidos y muchas detenciones han sido arbitrarias e injustas", ha lamentado.

Por ello, Díaz ha exigido que Chile "no presida la COP" y ha advertido de que lo que está pasando en el país "le puede pasar cualquier día a todo el mundo". Así, ha criticado que el Gobierno de Chile acuda a España para presidir el acuerdo de los gobierno para "cuidar el medio ambiente" cuando, a su juicio, "está violando los Derechos Humanos".

"Pretende venir a Europa a decir que va a cuidar el medio ambiente cuando es incapaz de cuidar a sus propios compatriotas. Es un deber moral y sindical solidarizarse con Chile, exigiendo la medida de que no presida la COP", ha apuntado el secretario general del sindicato chileno.