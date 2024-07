Seis de cada 10 contraseñas se pueden resolver en menos de una hora

COPE abogan por usar sistemas que refuercen nuestra seguridad digital que, según constatan, están cada vez más extendidos.



Realmente preocupa la capacidad de los hackers para romper nuestras contraseñas. Si tu contraseña tiene 10 caracteres de letras minúsculas o números, se puede romper en menos de una hora. Si se añaden números, símbolos y letras mayúsculas, se tardarían 33 mil años, es decir, que sería inviable, según la empresa de ciberseguridad Manuel Rosán, responsable de y , dice que este método puede resolver de forma instantánea las contraseñas más sencillas como 123456, “contraseña”, “qwerty”...



Además, desmiente algunos mitos como que introducir la ñ en nuestras contraseñas es un factor diferencial que hace nuestra clave prácticamente irrompible. Manuel Rosán indica que “sí que puede dificultar algo las cosas, pero si tienen en cuenta este carácter no tendrían ningún problema”. La mayoría de nuestras contraseñas se pueden adivinar en menos de una hora. Cuatro de cada 5 filtraciones y robos de datos online, se producen por una contraseña comprometida y lo cierto es que 7 de cada 10 personas reutilizan la misma contraseña en varios sitios web. Y según un estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS ), el 50% de los españoles admite haber sufrido un intento de ciberestafa y esto es algo que también está directamente relacionado con el uso de claves inadecuadas. Ante esta situación, los expertos consultados porabogan por usar sistemas que refuercen nuestra seguridad digital que, según constatan, están cada vez más extendidos.Realmente preocupa la capacidad de los hackers para romper nuestras contraseñas. Si tu contraseña tiene 10 caracteres de letras minúsculas o números, se puede romper en menos de una hora. Si se añaden números, símbolos y letras mayúsculas, se tardarían 33 mil años, es decir, que sería inviable, según la empresa de ciberseguridad Hive Sistemas . Y es que los hackers tienen la capacidad de comprobar miles de combinaciones al segundo, por un método que se llama de fuerza bruta., responsable de Ciberseguridad para Ciudadanía Empresas de INCIBE , dice que este método puede resolver de forma instantánea las contraseñas más sencillas como 123456, “contraseña”, “qwerty”...Además, desmiente algunos mitos como que introducir la ñ en nuestras contraseñas es un factor diferencial que hace nuestra clave prácticamente irrompible. Manuel Rosán indica que “sí que puede dificultar algo las cosas, pero si tienen en cuenta este carácter no tendrían ningún problema”.

¿Estamos realmente concienciados con la ciberseguridad?

Los datos dicen que no, a pesar de que 7 de cada 10 españoles consideran estar por encima del notable en este ámbito, la realidad es que la mayoría de las personas no siguen los consejos más básicos de seguridad, cambiar la contraseña cada cierto tiempo y no utilizar la misma en varios sitios.

“Vamos avanzando y cada vez estamos más concienciados, gracias al boca a boca y a conocer las ciberestafas que les han intentado hacer a las personas de nuestro entorno, pero aún nos falta mucha madurez en términos de ciberseguridad” explica a COPE Eusebio Nieva es director técnico de CheckPoint Software Technologies.

Además de la contraseña, es recomendable utilizar otras alternativas como segundos factores de autentificación, desde un mensaje al móvil, hasta un código a través de una aplicación o una autentificación biométrica que, según Manuel Rosán, “ya está sustituyendo a las contraseñas tradicionales, pero no es suficiente, hace falta añadir otros métodos adicionales” para extremar la precaución.

Para Eusebio Nieva, la autentificación biométrica está haciéndose más popular que las contraseñas tradicionales, porque “es más fácil para el usuario que otros factores de segunda autentificación”. Algo con lo que está de acuerdo Rosán que afirma que “la seguridad muchas veces está reñida con la usabilidad” por lo engorrosos que resultan en ocasiones los segundos factores de verificación.

La mitad de los españoles han sufrido en algún momento un intento de ciberestafa, las probabilidades de sufrir este tipo de delitos aumentan exponencialmente si nuestra contraseña es insegura. Las ciberestafas son el delito que más ha subido en la última década, las denuncias se han multiplicado por 5 desde el año 2015, según reflejan las últimas cifras del Ministerio del Interior. Por ello, cualquier prevención que tomemos es poca ante el auge de las amenazas online.