Este segundo episodio de calor se va a extender hasta el próximo lunes, la nueva fecha que ha puesto la AEMET

Este miércoles se prevé que aumente la inestabilidad con una mayor presencia de cielos nubosos con chubascos y tormentas, principalmente en el norte y tercio este peninsular, pero sin descartarse de forma local en el resto del territorio, y unos termómetros en los que las temperaturas tenderán a descender.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, las precipitaciones, que no se esperan en el suroeste, podrán ser fuertes con granizo en la meseta norte y las montañas aledañas, nordeste peninsular, sistema Ibérico y Pirineos.

Además, en el norte de Galicia y en el entorno del Cantábrico se dará nubosidad baja con bancos de niebla matinales y vespertinos; en Baleares, intervalos nubosos; y en Canarias, cielos nubosos en el norte y calima en las islas orientales.

Las temperaturas máximas irán en descenso en la península y Canarias, manteniéndose sin cambios en el litoral mediterráneo y Baleares, mientras que las mínimas, que también registraran descensos en gran parte del territorio, tendrán un ligero ascenso en el suroeste peninsular y litorales del norte.

Aun así, se superarán los 35 grados en la mitad sur peninsular, depresiones del noreste y en zonas de Canarias y de Baleares, alcanzando los 40 en depresiones de la vertiente atlántica sur y no bajarán de los 25 en el Mediterráneo, Canarias y depresiones de la vertiente atlántica sur.

El viento será flojo, con predominio de las componentes sur y este en el Mediterráneo, las sur y oeste en la vertiente atlántica y la norte en la cantábrica. Soplará con mayor intensidad del norte en Canarias y litorales atlánticos gallegos y de levante en el Estrecho y Alborán.

Predicción por comunidades autónomas

- GALICIA: intervalos nubosos en la mitad norte y poco nuboso en el resto. Las temperaturas mínimas irán en descenso en la mitad sur, con ligeros ascensos en la norte, y las máximas, en descenso. El viento soplará flojo variable, tendiendo a norte, más intenso en el litoral occidental.

- ASTURIAS: cielo con abundantes nubes que podrán ir acompañadas de chubascos dispersos o tormentas en el interior, más probablemente en la cordillera y por la tarde. Las temperaturas mínimas descenderán en la cordillera, pero aumentarán en el resto, y las máximas descenderán.

El viento será flojo de oeste tendiendo a norte en la costa y flojo variable en el interior, con intervalos más intensos por las tormentas.

- CANTABRIA: cielo cubierto, con brumas y nieblas al principio y final del día y probables chubascos y tormentas por la tarde. Las temperaturas mínimas registrarán aumentos en el litoral, con cambios ligeros en el resto, y las máximas, bajadas.

El viento se espera flojo variable, con intervalos más fuertes por las tormentas, en el interior y flojo de oeste, tendiendo a norte, en el litoral.

- PAÍS VASCO: cielo nuboso con chubascos y tormentas en el interior, así como brumas y bancos de niebla en zonas altas al final del día. Las temperaturas mínimas irán en ascenso, mientras que las máximas descenderán. El viento será flojo, con intervalos moderados, variable en el interior y flojo a moderado de oeste, girando a noroeste, en la costa.

- CASTILLA Y LEÓN: intervalos nubosos con probables chubascos y tormentas, preferentemente por la tarde, localmente fuertes y con granizo. Las temperaturas mínimas no variarán o disminuirán y las máximas experimentarán descensos. Los vientos soplarán variables, flojos a moderados, con rachas fuertes acompañando a las tormentas.

- NAVARRA: cielo nuboso, con chubascos o tormentas ocasionales, aunque tenderá a despejar al final del día, salvo en el noroeste, donde se formará nubosidad baja. Las temperaturas mínimas irán en aumento en la Ribera y extremo este, con pocas variaciones en el resto, y las máximas, en descenso. El viento será flojo variable con intervalos moderados asociados a las tormentas.

- LA RIOJA: intervalos nubosos que podrán ir con chubascos y tormentas, preferentemente por la tarde, localmente fuertes y con granizo. Las temperaturas mínimas se mantendrán o aumentarán en la Ribera, y las máximas descenderán. El viento será variable, flojo a moderado, con algunas rachas más fuertes.

- ARAGÓN: cielo con intervalos de nubes en el que se esperan chubascos y tormentas en el sistema Ibérico y el Pirineo, que podrían extenderse a otras zonas. Las temperaturas mínimas presentarán descensos ligeros solo en el sistema Ibérico y las máximas, descensos generales. El viento soplará flojo variable, puntualmente moderado por la tarde.

- CATALUÑA: cielo nublado acompañado de chubascos y tormentas en el Pirineo por la tarde, que se extenderán a zonas colindantes. Habrá pocos cambios en las temperaturas, salvo un ligero descenso en las máximas de Pirineos. El viento soplará flojo variable, principalmente de sur por la tarde, con intervalos de suroeste moderado en la mitad norte del litoral.

- EXTREMADURA: cielo poco nuboso en general, aunque sin descartar chubascos dispersos con tormenta, más probables en el norte y por la tarde. Las temperaturas mínimas sufrirán ligeros cambios y las máximas, descensos. Los vientos se esperan flojos variables, con intervalos moderados de tarde.

- COMUNIDAD DE MADRID: cielo despejado por la mañana, aunque se cubrirá a partir de mediodía con nubes de evolución acompañadas de chubascos y tormentas. Las temperaturas registrarán bajadas, más acusadas en las máximas, principalmente en la sierra. El viento soplará flojo variable, con posibles rachas fuertes en zonas de tormenta.

- CASTILLA-LA MANCHA: cielo poco nuboso a primeras horas, pero nublado a partir de mediodía, cuando habrá chubascos y tormentas, que serán localmente fuertes y con granizo en Cuenca y Guadalajara.

Las temperaturas máximas descenderán, mientras que las mínimas, en descenso en el tercio este y Montes de Toledo, no cambiarán en el resto. El viento será flojo variable, con probables rachas fuertes acompañando a las tormentas.

- COMUNIDAD VALENCIANA: cielo poco nuboso, aunque con intervalos de nubes y algún chubasco tormentoso en el interior de la mitad norte por la tarde. Las temperaturas mínimas disminuirán ligeramente, mientras que las máximas registrarán descensos ligeros en el interior.

El viento se espera flojo variable, tendiendo a sureste por la tarde, con intervalos de intensidad moderada en el litoral central.

- REGIÓN DE MURCIA: cielos poco nubosos, si bien habrá nubes de evolución en las sierras del norte, donde no se descartan tormentas por la tarde. Los termómetros presentarán descensos y los vientos serán flojos variables, tendiendo a sureste por la tarde, ocasionalmente moderados.

- BALEARES: cielo poco nuboso, aunque con brumas matinales. Las temperaturas no experimentarán grandes cambios y el viento será flojo con brisas costeras.

- ANDALUCÍA: cielos poco nubosos, pero con nubosidad de evolución en las sierras del interior, donde podrá haber tormentas aisladas, más probables e intensas al nordeste de la comunidad.

Las temperaturas mínimas cambiarán poco y las máximas, que tampoco variarán en el litoral mediterráneo, disminuirán en el resto. El viento será flojo variable, con intervalos de sur moderados en el interior, y de levante en el litoral mediterráneo, que será fuerte en el Estrecho.

- CANARIAS: cielos despejados con algunos intervalos nubosos en zonas de costa del norte de las islas y calima afectando principalmente a zonas altas y medianías. Las temperaturas registrarán descensos y el viento soplará del nordeste, con intervalos fuertes, en litorales del noroeste y sudeste de las islas montañosas y flojo de oeste en cumbres.