Según la ciencia: ¿cuál es la diferencia de edad "ideal" en una pareja?

"El amor no tiene edad; siempre está naciendo", decía hace cuatro siglos, en el XVII, el matemático francés Blaise Pascal; la también francesa Jeanne Moreau (actriz, guionista y directora de cine del siglo pasado, el siglo XIX), afirmaba que "la edad no protege del amor, pero el amor protege de la edad". Edad, clase social, raza, siempre han sido obstáculos para el AMOR.

AMOR, que si es verdadero, no entiende ni de razas, ni de clases sociales ni de edad. Eso no quiere decir que la diferencia -que puede llegar a ser generacional-, entre las parejas no suponga algún que otro impedimento a la hora de conservar para toda la vida al que consideras (a la que consideras), tu otra mitad.

Como reflexión a bote pronto, todos podemos entender que una diferencia grande de años entre los miembros de una pareja va a suponer un problema: la separación por la muerte de uno de ellos, lo que puede llenar de melancolía al otro e incluso provocarle la muerte. Morir de pena o el efecto viudedad que según los gerontólogos Rebeca Lutz, Michael Caserta y Dale Lund, "la viudedad es uno de los eventos más angustiosos de la vida, lo que resulta en una disminución de la salud mental y física". En el artículo 'Duelo, síntomas depresivos e inflamación en los cónyuges en duelo' publicado en la revista Psiconeuroendocrinología: "En los primeros meses después de la pérdida de un cónyuge, quienes enviudan corren el riesgo de sufrir problemas cardiovasculares y mortalidad prematura. En la población general, la depresión se caracteriza por inflamación crónica de bajo grado, un predictor clave de problemas cardiovasculares, morbilidad y mortalidad".

Pero no vamos a hablar de la que podría ser una de las consecuencias extremas del fin del amor, en este caso por la pérdida del otro. Nuestro artículo va destinado a descubrir cuál es la diferencia de edad ideal para que una pareja dure hasta ese terrible momento de "que la muerte nos separe".

¿Cuál es la diferencia de edad "ideal" en una pareja?

La Universidad de Emory de Atlanta, en Estados Unidos, nos ha dado la respuesta: "cuanto menor es la diferencia de edad entre una pareja, mayor es la probabilidad de sobrevivir en el tiempo".

Pero concreta aún más: la diferencia de 1 año es la ideal para que se cumpla el final de los cuentos que nos contaban nuestras abuelas, "vivieron felices y comieron perdices".

¿Cómo han llegado a esta conclusión los investigadores de la Universidad de Emory? Para llevar a cabo el estudio contaron con la colaboración de 3.000 personas de diferentes edades con intereses y metas distintas y que proporcionaron los siguientes resultados:

el porcentaje de rupturas entre parejas que se llevan 5 años es de un 18 %

ese porcentaje aumenta a un 39 % cuando las parejas se llevan 10 años

si la diferencia de edad sube a 20 años, las cifras subían vertiginosamente hasta un 95 %

Evidentemente son datos que no se pueden generalizar, pero que sí reflejan una realidad que existe, que se da más de lo deseable. Hay que subrayar que los cónyuges que solo se llevan un año entre ellos tienen un riesgo de un 3% de acabar divorciándose [ el riesgo cero es -como remarca el estudio- casi imposible de garantizar].





Las parejas con gran diferencia de edad ¿funcionan?

Los profesores encargados del estudio, Andrew Francis, Hugo Mialon y Randal Olsen concluyeron, tras su estudio con los tres mil estadounidenses -que en algún momento habían estado casados-, que entre los que había mayor diferencia de edad se habían producido mayor número de divorcios.

Pero eso no quiere decir que el fracaso no se produzca en parejas, incluso, de la misma generación. Ahí está el dato, en aquellas parejas cuya diferencia de edad era de sólo cinco años tenían una probabilidad de divorcio del 18 % o, incluso, superior.

Los hijos, por otra parte, son una poderosa razón para mantener un matrimonio unido. De hecho, uno de los investigadores, Randal Olsen, señala que las parejas que tenían un hijo durante el matrimonio tenían un 76 % menos de probabilidades de acabar en divorcio que aquellas que no tenían hijos en común.

El estudio también aporta datos tan curiosos como que "si una pareja es capaz de estar juntos 2 años, las probabilidades de divorciarse disminuyen un 43 %; si el matrimonio llega a 10 años disminuyen sus probabilidades de divorcio hasta en un 94 %.





En sus conclusiones, el estudio deja claro que en el éxito o en el fracaso de una pareja, además de la diferencia de edad, el paso del tiempo y los hijos hay imnumerables razones que influyen, no se trata solo de datos estadísticos.

Cuando la mujer es mayor que el hombre

Hay parejas que rompen muchas reglas sociales pre establecidas. La diferencia de edad es grande y además, es la mujer la que es mayor que el hombre. El doctor Félix Larocca, psicoanalista, explica que este tipo de uniones no es tan esencial el atractivo físico como la personalidad, la sabiduría y el poder que simboliza una persona mayor. También pesa la seguridad económica que pueda brindarse, la superioridad cultural y la experiencia.

Son parejas que, según los expertos matrimoniales, no son muy duraderas (aunque como en el resto de casos, hay excepciones y notables). Señalan que se trata de relaciones transitorias, siendo pocas las que llegan a envejecer juntas. No duran más de cinco años, período tras el cual cualquier relación tiende a quebrarse o a consolidarse. Fracasan, sobre todo, aquellas uniones cuyo vínculo principal es el paternalismo o si la mujer sigue un patrón maternal.

"Entre más extremas son las edades, más difícil será que se prolongue la relación porque en algún momento el menor de la pareja querrá tener a su lado a alguien más joven. El éxito de este tipo de uniones está determinado por la adaptación de ambos mundos a las vivencias, necesidades y experiencias del otro, sin la obligación de perder sus propias libertades" afirma el doctor Larocca.





Diga lo que diga la ciencia, que siempre pone luz en las sombras, en cuanto al amor, no hay edad ni momento adecuado ni barreras que le frenen. El amor verdadero llega a la vida de cada uno en el tiempo preciso porque "el amor, es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea amar/ Es algo entre tú y yo / El amor, es llorar cuando nos dice adiós/ El amor es soñar oyendo una canción /El amor es rezar poniendo el corazón /Es perdonarme tú y comprenderte yo / El amor, es parar el tiempo en un reloj /Es buscar un lugar donde escuchar tu voz /El amor es crear un mundo entre los dos / Es perdonarme tú y comprenderte yo" ['El Amor' José Luis Perales].