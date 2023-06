Sara Verdasco juega al despiste y no confirma si está invitada a la boda de Tamara Falcó

MADRID, 11 (CHANCE)

Siempre tan amable y respetuosa con los medios de comunicación, Sara Verdasco se dejaba ver este sábado en el 25 aniversario de 'Los Fiordos' en el Parque de Atracciones de Madrid y, como no podía ser de otra manera, hablaba sobre la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Supuestamente está invitada, pero lo cierto es que tiró balones fuera y no confirmó su asistencias.

Sara no dudó en defender a Tamara Falcó tras haber estado hablando de su peso durante semanas: "me parece muy fuerte, no por Tamara, no me parece bien que se cuestione el peso de nadie, me parece espantoso que podamos cuestionar ese tipo de cosas, todos tenemos etapas, creo que sobra".

La hermana de Fernando Verdasco dejaba claro que "no se le debería de preguntar a nadie porque 'qué pasa porque tengas unos kilos de más', tenemos que aceptar a todos, a él no le han dicho nada y lo de ella es horrible, me enfada. En este caso salgo en defensa de ella, pero si me lo preguntas de otra persona te lo diría igual".

Además, Sara se quedaba muy sorpendida al saber que le llaman 'Tamala' por su mal carácter: "ah si, no lo había oído, no te puedo decir nada, no se merece que la digan eso o que la juzguen por su peso. Yo lo que la conozco es lo que veo, es súper transparente, no tiene filtro, siempre dice lo que piensa, tanto para bien como para mal, se están diciendo unas cosas que no son reales".

Aunque no nos confirmó si está invitada o no a la boda de Tamara, ya que echaba balones fuera en todo momento, aseguró que no da credibilidad a los rumores que apuntan a que los novios han pedido un mínimo de dinero a los invitados: "qué van a decir, quién va a decir eso en una boda, yo no me lo creo, conociendo lo que conozco a Tamara no me lo creo".

La hermana del tenista tenía bonitas palabras para ella y asegura que "con sus sobrinos es encantadora y es súper niñera, va a ser una madraza", por eso le anima a que sea madre pronto: "yo la animo, es lo que hemos hablado, que la maternidad es maravillosa".

Por último, Sara asegura que Isabel Preysler siempre ha sido encantadora con ella y sus hijos: "tenemos muy buena relación e Isabel con nosotros desde siempre ha sido diez, educada, encantadora, nos ha abierto las puertas de su casa, en ese sentido ha sido espectacular con nosotros y con mis hijas lo mismo, cada vez que están aquí, estamos en su casa y ella encantada, la revolucionan la casa ella una sonrisa siempre y fenomenal".