Sanitarios se sienten abandonados por la administración al no reconocer la covid como enfermedad laboral

Maria del Carmen es técnico de Rayos y fisioterapia en el complejo hospitalario de Salamanca. Se contagió en el transcurso de su trabajo hace casi un año, al inicio de la pandemia, en marzo de 2020, y desde entonces viviendo un verdadero calvario con diversas secuelas que la mantienen todavía en rehabilitación. Es una de los 90.000 sanitarios a los que no se le reconoce el covid como enfermedad laboral. Cuando en marzo comenzó con los primeros síntomas la estuvieron tratando como si fuera una alergia, tras aparecer fiebre alta la derivaron al servicio de urgencias donde ya sí le diagnosticaron la infección por covid-19. "He pasado meses con muchísimos dolores musculares, fatiga, no podía subir escaleras, me desperté un día sin poder mover el brazo izquierdo, los ojos inflamados con dolores terribles de cabeza”

Un año luchando con las secuelas

Tras acudir a varios especialistas se confirmó una pericarditis con derrame pericárdico, un proceso inflamatorio con tendinitis tenosinovitis y bursitis del hombro izquierdo, además de uveitis en los ojos. Un año luchando con estas secuelas como miles de compañeros sanitarios, y sin ser reconocida su incapacidad por enfermedad laboral ya que se contagiaron mientras trabajaban “Intento desde Septiembre que el INS me reconozca el accidente del trabajo o enfermedad profesional y a día de hoy no tengo ninguna respuesta” explica a COPE Mari Carmen.

Trabajo sólo reconoce 9.000 contagiados y 21 muertos

Trabajo apenas reconoce el 9% de los contagios en la Sanidad como accidente laboral. A pesar de que anunció que las bajas por covid serían tratadas como enfermedad laboral ha rechazado los expedientes de más de 90.000 trabajadores sanitarios contagiados en el ejercicio de su labor. Quienes han estado en primera línea de la lucha contra esta pandemia no sólo han enfermado, han perdido complementos por productividad y guardias o la indemnización por secuelas. Contrasta con el reconocimiento desde el Ministerio de Sanidad de que ha habido 100.000 contagiados. El sindicato CESIF denuncia que es escandaloso y exige que se reconozca como enfermedad profesional. “No es justo – dice Mari Carmen- necesitamos que se reconozca nuestro trabajo y la exposición de nuestra salud en el trabajo”. Aquellos que fueron aplaudidos u elogiados ahora se sienten abandonados por la administración.