Sanidad informa del cese de comercialización de los esmaltes de uñas de la marca N.F.O

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha informado este miércoles del cese de comercialización y retirada de mercado de los esmaltes de uñas de la marca N.F.O, por contener sustancias prohibidas enumeradas en el reglamento europeo sobre productos cosméticos.

Según detalla la AEMPS en su web, se trata de las sustancias tosylamide, formaldehyde y benzophenone que están prohibidas en el anexo II del reglamento CE 1223/2009 relativo a productos cosméticos.

La Agencia de Medicamentos ha ordenado a la empresa Gelfanser S.L ubicada en Leganés (Madrid) el cese de comercialización y ha informado de estas medidas a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas, para su difusión y actuaciones oportunas.

A los usuarios les ha pedido que si tienen alguna unidad de estos productos no los use y si nota algún efecto no deseado lo comunique al sistema español de cosmetovigilancia.