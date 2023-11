Samantha Vallejo-Nagera, rotunda tras las fotografías de Genoveva Casanova

MADRID, 9 (CHANCE)

La portada de la revista Lecturas ha dado la vuelta al mundo y con ella las fotografías de Genoveva Casanova y el Príncipe Federico de Dinamarca paseando por Madrid. Una polémica que ha sido comentada en todos los medios de comunicación y de la que muchos rostros conocidos han opinado públicamente.

Hace unos días hablábamos con Samantha Vallejo Nágera y lo cierto es que se mostraba de lo más incómoda al preguntarle por las famosas fotografías: "No tengo absolutamente nada que decir".

Sin embargo, la chef si quiso destacar de Genoveva que es una persona "encantadora" tras su participación en 'MasterChef Celebrity': "Me pareció, que sepáis que es una persona que yo no conocía bien y me encantó su actitud positiva, divertida, disfrutona, simpática, o sea que felicidades Genoveva, que eres estupenda".

Samantha también habló ante nuestros micrófonos sobre María José Campanario y Jesulín de Ubrique tras esa reunión de 'amigos' que tuvo lugar en la finca de Ambiciones hace ya unos fines de semana.

La hermana de Colate no dudaba en asegurar que el torero "es encantador, yo creo que Jesulín ha sido como un renacer de Jesulín después de Masterchef. Verle cocinar, verle con esa humildad y con esa fuerza en el trabajo que tiene él de dejarse la piel, que a mí me ha gustado muchísimo como lo ha hecho. Y nos hemos hecho amigos, sí, sí. Yo estaba deseando conocer a Jesulín y cuando vi el casting dije que divertido es Jesulín y estoy apasionada de ser amiga suya, sí, sí, claro".

Y por último, también tenía palabras para la mujer de este, a quien calificaba de "encantadora, amiga mía también, claro. Increíble, ideal, perfecta. O sea, una pareja perfecta, el uno con el otro, se complementan. Los anfitriones lo pasamos fenomenal, cocinó Escassi, está todo clarísimo. Allí cocinó Escassi, nosotros trajimos todos cosas y nada, muy bien".