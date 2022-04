El saludo del Papa Francisco a los alumnos del Máster en Radio COPE: "Eva es el Premio Nobel al Periodismo"

El Papa Francisco ha saludado a los alumnos del Máster Universitario en Radio de la Fundación COPE tras la audiencia general de este miércoles. Los alumnos, que están realizando una semana de trabajo en Roma, han tenido ocasión de intercambiar unas palabras con el Papa con motivo del XXV aniversario del Máster.

Había nerviosismo entre los alumnos ante la posibilidad de que el Papa no pudiera realizar los tradicionales saludos tras la audiencia debido al dolor de rodilla que le impide caminar con normalidad y que le obligó a cancelar todos los compromisos del martes. De hecho, durante la audiencia, el Papa ha pedido perdón por no poder levantarse: "Quisiera decirles algo: les pido perdón porque les voy a saludar sentado, porque esta rodilla no termina de curarse y no puedo estar mucho tiempo de pie. Discúlpenme por esto", ha dicho Francisco tras la bendición. Pero finalmente, los alumnos han podido saludar y ver de cerca a Francisco.

Saludo a nuestro máster desde la Audiencia General del Santo Padre pic.twitter.com/cm2FpBAlrq — Fundación COPE (@fundacioncope) April 27, 2022





El Papa ha reconocido al grupo de alumnos en cuanto ha visto a Eva Fernández, corresponsal de COPE en Roma y el Vaticano: "¡Ah, la COPE!", ha exclamado Francisco, antes de reconocer la valía personal y profesional de Eva ante los estudiantes. "Es el Premio Nobel al Periodismo. Pero tiene una maldición: cada vez que le van a dar el Premio Nobel viene un hombre y se lo saca. Pero es una gran periodista y una gran mujer", ha comentado entre risas el Papa.

Los alumnos del Máster han podido escuchar de cerca al Papa e, incluso, una de ellas, Lucía Para, va a volver a casa con un regalo de un valor incalculable: el solideo blanco del Papa Francisco. "Cuando lo he visto, le he dado un solideo nuevo, él me ha dado el suyo y me ha dicho que me lo quedase, y se ha quedado el mío puesto. Para mí es algo increíble", ha asegurado emocionada mientras sostenía el gorrito blanco del Papa en la mano.

Vídeo





La joven vitoriana, de 24 años, compró el solideo en la sastrería Gammarelli de la capital italiana, famosa por elaborar la vestimenta de todos los papas, con la excepción de Pío XII, desde su fundación, en 1798. Ahora, asegura que va a guardar el solideo de Francisco "en una vitrina, junto a la foto enmarcada" del momento del intercambio de gorritos blancos.