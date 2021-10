Sale a la luz la nueva estrategia de Fabiola Martínez mientras Claudia Osborne, hija de Bertín, se casa

Este sábado, Claudia Osborne se ha casado. Sin embargo, la ex de su padre tomó la decisión de mantenerse en un segundo plano. Una postura que ha seguido también hoy. Pese a la buena relación que le une a las hijas del cantante, Fabiola Martínez no ha acudido a la cita para no quitarle protagonismo a la novia y no ha viajado hasta Jerez. Algo que confirmó la propia Claudia, hace escasos días.

Además, Fabiola Martínez ni siquiera ha publicado mensaje alguno en redes sociales. Desaparición totalde la venezolana en una fecha muy especial para la hija de Osborne. La que fuera mujer de Bertín ha optado por la discreción y no ha hecho mención alguna a la boda. Una manera de no captar la atención de los medios en uno de los días más importantes para la familia Osborne. Algo que lleva haciendo desde su separación, ya que se ha pronunciado en contadas ocasiones sobre este hecho y más aspectos de su vida privada.









En cambio, Bertín Osborne se encuentra hoy pletórico. Con una sonrisa de oreja a oreja, ha llevado a su hija a la altar. Una fecha que jamás olvidará y que ha unido mucho a la familia. Las primeras en llegar eran las hermanas de la novia, Eugenia Osborne y Ana Cristina Portillo, muy emocionadas, pero sobre todo orgullosas de poder asistir a este enlace en el que su hermana es la protagonista. La modelo ha lucido un vestido bicolor azul y blanco con el que ha causado mucha impresión, mientras que la otra hermana ha apostado por un diseño rojo.

Minutos más tarde hacia su entrada Alejandra Osborne, otra de las hermanas de la novia, que ha dejado impresionados a todos los asistentes con un vestido animal print y complementos dorados.

Uno de los momentos más emotivos ha sido cuando Bertín Osborne ha llegado, se ha bajado de su vehículo y le ha abierto la puerta a su hija, Claudia, quien ha posado radiante al lado de su padre, padrino de dicha ceremonia. Padre e hija han intercambiado miradas de complicidad y los dos se han mostrado muy emocionados, sobre todo el presentador que se mostraba tímido al principio, pero luego no ha dudado en sonreír ante el clamor de todos los presentes.

La dura pérdida que ha sufrido Fabiola Martínez, expareja de Bertín Osborne: "Desgraciadamente le perdí"





Pese a que no ha sido un mal verano para la venezolana, a comienzos de septiembre recibió una triste noticia desde el otro lado del Atlántico. Y es que uno de sus tíos falleció a causa de la covid-19, tal y como confesó la propia Fabiola en las últimas horas en declaraciones a su entrada del Teatro EDP Gran Vía de Madrid: “Desgraciadamente perdí a un tío por covid que estaba en Colombia”, manifestaba.

Una mala noticia que Fabiola ha llevado con discreción y serenidad, que son dos de los adjetivos que mejor definen su personalidad.