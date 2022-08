Sale a la luz la enfermedad que ha padecido Ashton Kutcher: "No sabía si iba a poder volver a escuchar"

Ashton Kutcher es uno de los actores más queridos a nivel mundial. Su trayectoria profesional y las numerosas películas de diversa índole en las que ha participado, habitualmente como protagonista, le han convertido en uno de los ídolos de varias generaciones, ya que hemos ido creciendo, a la vez que él, con sus papeles. Y a sus 44 años acaba de revelar que ha padecido una enfermedad rara que le dejó un tiempo inmovilizado, además de sin vista y sin oído.









“Hace dos años, tuve esta vasculitis extraña que me quitó la visión, mi audición y todo el equilibrio”, ha comentado en el programa 'Running Wild with Bear Grylls: The Challenge'. Unas palabras que han impactado mucho ya que nadie se había enterado de la noticia, probablemente porque ha coincidido justo con la pandemia y los proyectos en cine y televisión han disminuido considerablemente en estos últimos años. Y por este problema de salud también decidió mantenerse alejado de los focos, así que no tuvimos noticias de él durante todo ese tiempo.

Ashton Kutcher revela la enfermedad que ha padecido

Ashton Kutcher tardó casi un año en volver a la normalidad después de que los médicos le diagnosticaran esta enfermedad llamada vasculitis que es muy rara y afecta a los vasos sanguíneos. Algo que provocó que perdiera la vista, el oído y la movilidad, algo que por suerte ha podido ir recuperando poco a poco en este último año con mucho esfuerzo y constancia. "No aprecias las cosas que tienes hasta que se van", expresó, muy emocionado al recordar todo lo que había vivido.









Y es que se siente muy afortunado por haber podido recuperar su salud después de casi un año. "No sabía si iba a poder volver a ver, si iba a poder volver a escuchar. No sabía si podría caminar. Me siento con suerte de estar vivo", añadió. "En el momento en que empiezas a ver tus obstáculos como cosas que están hechas para ti, para darte lo que necesitas, entonces la vida comienza a volverse divertida. Empiezas a surfear encima de tus problemas en lugar de vivir debajo de ellos", puntualizó el actor.

Qué es la vasculitis, la enfermedad de Ashton Kutcher

Aunque no está recuperado del todo, Ashton Kutcher sí que ha recuperado las funciones vitales tan básicas como son ver, oír y moverse, y no ha dejado que las secuelas de esta enfermedad se interpongan en su día a día. Y es que la vasculitis es una inflamación de los vasos sanguíneos que provoca que el flujo sanguíneo se restrinja y, por tanto, los órganos y los tejidos puedan dañarse como ha sido su caso. Una enfermedad que no tiene por qué ser genética y que puede afectar a cualquier persona por su sistema inmunitario, que ataca a esas células de los vasos sanguíneos por error y acaba provocando la vasculitis que ha sufrido el intérprete.