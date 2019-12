¿Sabes que el arroz rojo te ayuda a luchar contra el colesterol?

Cada cierto tiempo determinados alimentos se ponen de moda, no tanto por sus propiedades nutricionales, como por sus virtudes “curativas”. El último es la levadura de arroz rojo, que tiene fama de reducir el colesterol. Efectivamente actúa contra la hipercolesterolemia, pero los suplementos no deben tomarse a la ligera: infórmate bien.

¿Qué es el arroz rojo?

El arroz rojo es un producto chino tradicional que se obtiene mediante la fermentación de arroz blanco por la levadura Monascus purpureus.

Ciertas cepas de esa levadura, bajo determinadas condiciones de fermentación, producen unas sustancias llamadas monacolinas, que tienen una estructura idéntica uno de los principios activos empleados para combatir la hipercolesterolemia.

El arroz rojo, además de ser un alimento básico en muchos países asiáticos, se ha utilizado en la medicina tradicional china, y es un ingrediente común en suplementos alimenticios. ¿Qué propiedades tiene?

Efectos del arroz rojo contra el colesterol

La monacolina K pura tiene la misma estructura que la lovastatina, un principio activo empleado en muchos medicamentos contra la hipercolesterolemia, ya que es efectivo para reducir el colesterol total y las concentraciones de colesterol LDL (el llamado “colesterol malo”).

Las pruebas demuestran que el efecto sobre el colesterol se deja sentir tras la ingesta diaria de 10 mg de ese componente.

En vista de que está comprobado ese resultado, la EFSA ha aprobado la alegación científica "La monacolina K del arroz de levadura roja contribuye al mantenimiento de los niveles normales de colesterol en la sangre".

Debes tener cuidado con los suplementos de arroz rojo si...

Por supuesto, puedes comer este arroz de levadura roja simplemente porque te guste. Pero si tienes el colesterol elevado y quieres recurrir a suplementos de levadura de arroz rojo para tratar de rebajarlo, atento, porque hay casos en los que no está recomendado recurrir a estos productos:

Embarazadas y mujeres en la lactancia, porque no hay suficientes garantías de seguridad.

Niños y adolescentes menores de 18 años: el consumo de lovastatina (y de monacolinas) está desaconsejado para ellos.

Además, la sustancia activa puede interactuar con otras:

Alcohol. No bebas alcohol si consumes suplementos de levadura de arroz rojo. La combinación podría aumentar el riesgo de sufrir un daño hepático.

No bebas alcohol si consumes suplementos de levadura de arroz rojo. La combinación podría aumentar el riesgo de sufrir un daño hepático. Determinados medicamentos. Consumir suplementos de levadura de arroz rojo puede interactuar con determinados fármacos, es el caso de inhibidores del citocromo P450, como la eritromicina; o de inmunosupresores a base de ciclosporina, provocando algunos efectos adversos. Otros medicamentos contra el colesterol a base de estatinas: consumir suplementos de levadura de arroz rojo con otras estatinas podría aumentar el riesgo de sufrir efectos secundarios perjudiciales, si se superan las dosis seguras de estatinas.



Pomelo. Tomar jugo de pomelo con suplementos de levadura de arroz rojo también podría aumentar el riesgo de sufrir efectos secundarios perjudiciales causados por el suplemento.

Suplementos sí... pero atento

Normalmente el arroz rojo se ingiere en forma de suplementos alimentarios, que son los que proporcionan la cantidad suficiente de la sustancia activa para ayudar disminuir los niveles de colesterol en sangre.

Por lo general, el suplemento se considera seguro, pero hay que prestar atención cuando ya se toman medicamentos para reducir el colesterol, para no exceder la dosis de estatinas, lo que podría ser contraproducente. Además, hay que tener presente que en la mayoría de los casos, los complementos alimenticios a base de levadura de arroz rojo son productos de múltiples ingredientes, y no se tiene certeza de las posibles interacciones de las monacolinas con todos ellos. Como suplementos, no tienen obligación legal de ofrecer información sobre posibles riesgos o contraindicaciones, con lo que su seguridad no es la de un medicamento. Tenlo en cuenta.