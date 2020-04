La rutina de un transportista de medicamentos en plena crisis sanitaria: “Vamos con mucha preocupación”

Para mantener el abastecimiento en las farmacias hay transportistas como Jorge que reparten medicamentos hasta en 40 farmacias cada día. En su caso, lo hace por la provincia de Alicante desde hace algo más de un año. Se hizo autónomo, se compró una furgoneta y arrancó con este trabajo. En aquel momento, jamás pensó que la gente pudiera valorar tanto su labor: “El otro día me aplaudieron a las ocho de la tarde cuando coincidió que descargaba en una farmacia. Me daban ganas de ponerme a llorar de la emoción”.

Cada día, antes de arrancar con su ruta, se toma la temperatura y se coloca tanto guantes como mascarilla. Pero las precauciones no acaban en el trabajo, también le acompañan al llegar a casa: “Al llegar me desnudo en la puerta, me quito el calzado, todo directamente a la lavadora y yo a la ducha”. Jorge no tiene especial temor a contagiarse, pero reconoce que vive con incertidumbre: “Vamos con mucha preocupación porque llegas a casa, tienes hijos, tienes mujer y no sabes si estás contagiado”. Es sin duda lo más complicado: “Con un nene de cuatro y otro de diez… ¿Quién puede mantener las distancias? Si están locos por verte”, nos explicaba.

Jorge resalta la labor de los trabajadores de las farmacias. Considera que “son muy valientes” y por eso tiene claro que tenemos que acudir a ellos sólo si estrictamente necesario.