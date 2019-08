La reveladora advertencia de Fernando Tejero tras la muerte de Eduardo Gómez que ha removido conciencias

El pasado 28 de julio despertábamos con la triste noticia del fallecimiento del actor Eduardo Gómez. Una noticia que pilló por sorpresa a muchos amigos y compañeros de profesión y a miles de fans que desconocían la enfermedad que padecía el querido actor.

Uno de los mensajes más comentados y compartidos de aquella trágica mañana fue el de Fernando Tejero, hijo en la ficción de Eduardo, quién con una imagen de ambos en la mítica serie 'Aquí no hay quien viva' le dedicaba un sentido homenaje con las siguientes palabras: “Eduardo compañero, me dejas sin palabras, aún sin dar crédito, pero me dejas también con recuerdos maravillosos de muchas risas y mucho cariño. Buen viaje compañero. Gracias por todo DEP. Qué tristeza”, escribió Tejero.

Dos semanas han pasado de la gran pérdida y el actor no lo ha superado. Con el recuerdo de todo lo vivido y los mucho que Gómez le enseñó, Fernando le ha recordado con los compañeros de la prensa en la décima Gala Starlite de Marbella este domingo. Una noche de lo más solidaria donde recibió un premio de la mano del anfitrión Antonio Banderas. Preguntado por la muerte de su compañero, dos semanas después, Tejero respondí a Europapress: "Sí, lo pasé mal, tenía muchas ganas de vivir pero fue tarde al médico y cuando fue ya era demasiado tarde".

Unas palabras de lo más importantes para concienciar a la sociedad de la importancia de hacerse revisiones y chequeos rutinarios. La salud siempre es lo primero.