La rotunda respuesta de Blas Cantó a Pedro Sánchez tras su paso por Eurovisión

Este sábado se ha celebrado en Róterdam la edición de Eurovisión 2021, uno de los festivales de música más importantes a nivel mundial. En esta ocasión, el candidato español, Blas Cantó, se quedó en la posición 24 y la victoria se marchó hasta Italia, país donde el próximo año se celebrará la edición del año 2022.

Durante la misma jornada de la final y también los días previos, Blas Cantó recibió muchas muestras de cariño desde España, que llegaron a Países Bajos de diversas maneras, aunque destacan las publicadas en redes sociales.

A través de este canal, el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiso transmitir toda la fuerza al representante español horas antes de subirse al escenario, gesto que fue respondido por el propio Blas Cantó pocos minutos después de conocer el resultado final.

El líder socialista publicaba el siguiente mensaje en su cuenta oficial de Twitter en la mañana del pasado sábado: "Tras un año de parón por la pandemia, hoy vuelve Eurovisión. Una cita única, que fomenta la unidad entre los países y que demuestra cómo la música es una parte esencial de nuestra cultura. Mucha suerte a Blas Cantó, que representará a España, con una canción llena de esperanza".

La respuesta de Blas Cantó a Sánchez tras su paso por Eurovisión

Tras su actuación, que solo consiguió sumar seis puntos y no registró ninguno del televoto. Blas Cantó cogió su teléfono móvil para agradecer el cariño a todas las personas que sacaron un minuto para mandarle fuerzas a través de las redes sociales, y también aprovechó para citar al presidente Sánchez con la siguiente reflexión, en la que muestra con orgullo su papel como representante de España: "¡Gracias infinitas! Eurovisión me devolvió la ilusión en el momento más difícil de mi vida. No puedo estar más orgulloso de mi país. Viva España!"









Gracias infinitas!



? Eurovision me devolvió la ilusión en el momento más difícil de mi vida.



No puedo estar más orgulloso de mi país.



Viva España! https://t.co/rvpI7MjpsT — Blas Cantó (@BlasCanto) May 23, 2021





Blas Cantó ya está en España y lo cierto es que ha llegado muy emocionado: "Nadie sabe lo que significa hasta que llegas ahí y te pones delante de 200 millones de personas. Me siento un privilegiado, feliz porque he conocido mucha gente, había mucha energía".

En cuanto a qué ha significado para él representar a España en Eurovisión, el cantante nos ha confesado: "Ha sido la experiencia más increíble de mi vida en el momento más duro de mi vida y es difícil gestionar eso cuando tantas emociones te invaden. Es un momento especial, pero se ha convertido en algo muy bonito".

Blas acudía a Eurovisión con sensaciones encontradas porque no estaba pasando por un buen momento tras el fallecimiento de su abuela: "Todos los pases fueron increíbles, fueron perfectos, los chicos del coro estuvieron perfectos, yo me sentía muy bien, pero ayer por el punto de la gran final me sentía más emocionado que nunca y eso también había que controlarlo, pero me he sentido muy bien en todo el proceso".

Blas Cantó defenderá este sábado 'Voy a quedarme' en la decimotercera posición de la gran final de Eurovisión 2021. EFE/EPA/SANDER KONING / POOL