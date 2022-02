Un reputado virólogo italiano habla claro sobre la fecha del fin de la pandemia: "Es demasiado..."

Giorgio Palù, virólogo y presidente del consejo de administración de la Agencia Italiana de Medicamentos, es una de las voces expertas en Italia sobre la pandemia. Ha concedido numerosas entrevistas (dentro y fuera de su país de origen) y, en la última de ellas para 'Il Corriere Della Sera' se ha pronunciado sobre el fin de la misma y otras cuestiones.

"Es demasiado pronto para decir si la covid-19 está llegando a su fin. Aunque la curva epidémica está retrocediendo en más de 20 países, todavía vemos un rápido crecimiento de casos en Europa del este y el sudeste asiático. El planeta está mucho más densamente poblado que en el siglo pasado y no hay zona del mundo en el que viva comunidades aisladas a las que no pueda alcanzar el virus", aseguró. Además, aseguró que "no podemos declarar" que se ha vencido al virus ya que la covid-19 sólo podría compararse con los virus de la gripe que provocaron tres pandemias de unos dos años de duración, producidas en el siglo pasado (la gripe española en 1918, la gripe asiática en 1957 y la de Hong Kong en 1968).









Sobre la variante ómicron que ha producido tantos contagios en todo el mundo y ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias y políticas, este experto ha asegurado que "tiene el mayor número de mutaciones encontradas en el Sars-CoV-2 hasta el momento. Gracias a ello se ha vuelto más transmisible, está más equipado para evadir la respuesta de anticuerpos provocada por la vacuna y la infección natural y es resistente a la mayoría de anticuerpos monoclonales".

Sin embargo, y según recoge El Mundo, "esta variante también ha adquirido nuevas mutaciones que evitan que se fusione de manera efectiva con las células pulmonares y causar neumonía grave". Este virólogo también ha querido pronunciarse sobre los nuevos tratamientos que van surgiendo contra la covid y ha indicado que, en su país, "se iniciaron 82.186 tratamientos de este tipo en pacientes hospitalizados y en 2.060 no hospitalizados. Y, en el campo de los monoclonales también hay miles de prescripciones. Y el coste de estos tratamientos, que ronda los 2.000 euros por ciclo, corre a cargo del Estado".





Palù, en resumen, lo que ha querido trasladar es que la pandemia todavía no ha llegado a su fin (por mucho que todos queramos que acabe) aunque las vacunas y los antivirales pueden frenar la propagación del virus para que las consecuencias sean menores. Algo que, sea como fuere, también se convierte en una buena noticia.

Estos son los tres supuestos que plantea la OMS sobre la evolución de la pandemia

Al hilo de las declaraciones de este virólogo sobre la evolución pandémica, cabe recoger aquí cuál es la opinión de los expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que están preparando respuestas ante tres posibles evoluciones de la pandemia de COVID-19, dos de ellas relativamente optimistas, según destacó hoy en rueda de prensa la directora de Enfermedades Epidémicas y Pandémicas del organismo, la doctora Sylvie Briand.

El primer escenario significaría una continuación de la actual situación, en la que el coronavirus se sigue transmitiendo pero sin provocar excesivos casos graves, mientras que una segunda opción permitiría controlar el virus de manera similar a como se gestiona anualmente la temporada de gripe, indicó la experta francesa.

En ese caso, "el virus continuaría circulando pero la vacuna se iría adaptando para evitar que causara muchos casos graves u hospitalizaciones", lo que seguramente requeriría, como en la gripe, vacunaciones anuales a grupos de riesgo y dosis modificadas cada temporada para responder a la evolución del coronavirus.

Un tercer escenario, el más pesimista, contempla la emergencia de nuevas variantes del coronavirus, "creando una situación comprable a la de 2020, cuando la gente aún era muy vulnerable y era probable que se desarrollaran formas graves de la enfermedad", alertó la epidemióloga.