Un reputado investigador explica el motivo por el que la inmunidad de rebaño con ómicron es "inalcanzable"

La vacunación en España continúa avanzando, ya lentamente, con algo más de 39 millones de ciudadanos con la doble dosis contra el coronavirus y sus variantes, en concreto el 81,1 % de la población total, de los que 24.177.468 cuentan con el pinchazo extra o de refuerzo. Por franjas de edad, el 92,4 % de los mayores de 60 años la tienen, cifra que baja al 76,2 % en el grupo de edad de 50 a 59 y al 59,3 % entre los de 40 a 49 años.

La tasa entre los treinteañeros es del 41,3 % y del 32,8 % entre los veinteañeros. La vacunación infantil con el primer pinchazo llega al 57,4 % y al 18,4 % con la doble dosis, porcentajes que avanzan de manera lenta, entre otros motivos por que en la sexta ola los niños encabezaron las incidencias más altas y se recomienda la administración de la vacuna cuando hayan transcurrido ocho semanas de la infección.

Informe COPE | Radiografía de la pandemia en España: contagios en descenso y vacunación estancada



Con el comienzo de la vacunación en España apareció el término 'inmunidad de rebaño', que en un principio se alcanzaría cuando el 70% de la población estuviera vacunada. Era una fecha marcada en rojo en el calendario, ya que, según los primeros datos, nos permitiría relajar las restricciones y retomar, en buena parte, la normalidad previa a la pandemia.





La inmunidad de rebaño frente a ómicron

Sin embargo, no fue así. La covid-19 nos sorprendió, tuvimos varias olas y nuevas variantes que nos impidieron que esa promesa se cumpliera al alcanzar el 70% de vacunados. Pero, ¿estamos a tiempo de lograr la inmunidad de rebaño, aunque sea con un porcentaje más alto de vacunados? Un estudio que lleva por título 'Advertencias sobre el umbral de inmunidad del rebaño COVID-19: el caso de España' ha respondido a esta pregunta.

El profesor del departamento de Matemática Aplicada de la Universidad de Alicante, David García, ha sido el encargado de liderar el equipo de investigación, y asegura que el problema es que el porcentaje de inmunidad de rebaño frente a ómicron se sitúa en el 95%, una cifra que califica de "inalcanzable", como recoge 'infobae'.

El experto destaca varios factores: "Personas que no se pueden vacunar y otras que no quieren vacunarse,", a esto hay que añadir "que las vacunas no evitan la transmisión del virus, como se ha comprobado estas Navidades, en las que la población ya estaba altamente vacunada y, aun así, ha sido la ola más fuerte, aunque con consecuencias menores gracias a esa protección de las vacunas".

García añade que "ninguna de las tres vacunas administradas en España es capaz de prevenir completamente la transmisión del virus", pero recuerda la importancia de la vacunación, ya que "es cierto que el riesgo de infección se reduce significativamente para las personas vacunadas".