Un reputado epidemiólogo habla claro sobre el fin de la pandemia y el repunte de contagios: "Estamos..."

El coordinador de la Unidad de Investigación en Tuberculosis de Barcelona y exjefe del Servicio de Epidemiología de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, Joan Caylá, ha reflexionado sobre la situación actual del covid en España para el diario 'El Español'. En el informe del martes pasado, 5 de julio, el número de hospitalizaciones era de 11.582, mientras que el martes este número superó las 12.000.

Este aumento en el número de casos y hospitalizaciones se debe a la aparición de los dos nuevos sublinajes denominados BA.4 o BA.5, derivados de la variante ómicron. Con estos dos sublinajes en los últimos 15 días el incremento en el número de casos ha ascendido un 30%, lo cierto es que aunque los casos hayan aumentado, no existe gravedad entre la mayoría de los pacientes, ni repercute sobre la ocupación en UCI.





Según el epidemiólogo retirar las mascarillas en los interiores es un error y se debería haber esperado a tener una incidencia baja para haber retirado las mascarillas. Por ello, recomienda seguir utilizando la mascarilla en el transporte público y en lugares en los que haya un gran número de personas.

Por otro lado, la eliminación de la cuarentena obligatoria contribuye a una mayor expansión del virus, ya que si el paciente que es positivo en covid asiste al trabajo lo más probable es que sus compañeros de trabajo se contagien también. No solo se tienen que tomar medidas en las cuarentenas en el trabajo sino que "se debe ser responsable y solidario y en caso de ser positivo quedarse en casa", ha asegurado Joan Caylá.

"Lo importante es que la población joven no se contagie"

La celebración de eventos y fiestas hace que aumente la incidencia. Esto no solo perjudica a la población española en calidad de salud, sino que también afecta a nivel turístico en nuestro país. Lo que nos perjudica también económicamente, porque ante una elevada incidencia, el número de turistas decrece y el nivel de ingresos es inferior.

Esto no quiere decir que no se celebren los eventos, sino que ante la celebración de estos eventos se deben tomar ciertas precauciones, ya que "lo importante es que la población joven no se contagie para no contagiar a sus mayores", ha subrayado el epidemiólogo en la entrevista.





Estos son algunos de los fallos corregibles, pero que deberían ser de corrección urgente, ya que en España la gripe no ha dejado 40 fallecimientos diarios durante el verano, mientras que el covid sí, de esta forma tendríamos que ser conscientes para ser proactivos y evitar casos.

¿Cuándo podríamos estimar el pico? Según Joan Caylá hay comunidades autónomas que han confirmado haberla superado ya. Sin embargo, el experto considera que hasta que no transcurran dos o tres semanas más no podremos hablar de este supuesto, ya que el número de casos seguirá ascendiendo.

Por último, que el virus consiga replicarse y crear nuevas variantes puede producir que a largo plazo se genere un virus que aumente la gravedad. Aunque, ante esta situación, lo más importante es señalar que la pandemia continúa y "estamos muy lejos del fin de la pandemia", apunta el epidemiólogo. Esto es porque mucha gente está interpretando que "esto ya se ha superado". En cuanto a las vacunas, "el nivel de protección que ofrecen decae con el paso del tiempo" ha señalado Joan Caylá.





.