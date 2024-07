Rego confía en que el PP "como mínimo se abstenga" y permita tramitar la Ley de Extranjería en el Congreso

Los 'populares' anunciaron anoche su "no" a la norma tras rechazar Moncloa sus condiciones

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, confía en que el Partido Popular (PP) "como mínimo se abstenga" este martes en el Pleno del Congreso de los Diputados, que debatirá la toma en consideración de la reforma de la Ley de Extranjería para repartir de forma obligatoria a menores migrantes no acompañados a otras comunidades cuando la receptora supere el 150% de su capacidad de acogida.

Así lo ha asegurado este lunes Sira Rego durante su participación en un desayuno informativo del Fórum Europa, celebrado en el Real Casino Gran Círculo de Madrid, donde ha defendido que la propuesta de modificación es "sensata" y puede permitir "garantizar derechos" y no dejar "a ningún territorio atrás".

Precisamente, a última hora de este domingo, el PP anunció que no puede "facilitar la tramitación" de la reforma de la Ley de Extranjería tras rechazar el Gobierno sus condiciones, según señalaron a Europa Press fuentes 'populares'. PSOE, Sumar y Coalición Canaria quieren fijar como obligatorio el reparto de menores cuando haya colapso en Canarias como sucede en este momento y les bastaría una abstención del Grupo Popular para que la norma arrancase su tramitación parlamentaria.

Para Rego, la protección de la infancia "no puede ser voluntaria", "tampoco en el caso de los niños y niñas que llegan solos" a España. La ministra ha rechazado el uso del acrónimo 'MENA' para referirse a menores migrantes no acompañados porque les deshumaniza y "detrás de estas cuatro letras están las decepciones, están las esperanzas y están los proyectos de miles de niñas, de niños y adolescentes" que no se pueden "ignorar".

"España tiene todos los recursos para abordar los desafíos que plantea un fenómeno dinámico y estructural como la migración", ha declarado la titular de la cartera de Juventud e Infancia, que ha defendido la revisión del artículo 35 de la Ley de Extranjería propuesta por el Ejecutivo ante la necesidad de "un mecanismo de acogida solidario y vinculante que permita no dejar a nadie atrás, a ningún niño, a ninguna niña y, por supuesto, a ningún territorio".

"Y la modificación del artículo 35 hace precisamente esto. Dibuja un plan de respuesta dotado de financiación suficiente que nos permite dar un primer paso para salir de la dinámica de la emergencia, de los parches", ha subrayado Sira Rego, al tiempo que se ha mostrado confíado en que este martes en la Cámara Baja la "mayoría de los grupos políticos estén a la altura".

En declaraciones a los periodistas tras el acto, Sira Rego ha explicado que van a "seguir trabajando" con todos los grupos parlamentarios para conseguir el acuerdo y ha añadido que están haciendo "un esfuerzo tremendo" porque es una cuestión de "país". "De aquí a mañana, a ver si hay voluntad. La nuestra está" ha zanjado.

APOYO A LA INFANCIA

Por otro lado, Rego ha defendido la necesidad de un Ministerio de Juventud e Infancia ante la tasa de riesgo de pobreza infantil en España (34,5%). "España es la cuarta economía de la UE. En 2023 creció un 2,5%. A pesar de esto, invertimos en políticas públicas de apoyo a la infancia y a la familia solo el 1,5% del PIB, casi un punto menos que la media europea. Y esto es una contradicción absolutamente inasumible, una incongruencia que, sin embargo, nos indica también el camino para resolverla", ha manifestado.

A su juicio, hay que "cerrar la brecha de inversión en la infancia con el resto de la Unión Europea" y "pasar del 1,5% del PIB a, al menos, el 2,4%". "Sin duda, tenemos las herramientas. Tenemos la riqueza. Solo debemos distribuirla y el único ingrediente necesario para hacerlo es la voluntad política", ha remarcado, al tiempo que ha defendido, "con una perspectiva optimista", que "hay mimbres" para implantar "por tramos" una prestación universal por crianza.

La ministra de Juventud e Infancia ha estado arropada en este acto por compañeros del Gobierno como la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy; y otras personalidades como el fundador y presidente de Mensajeros de la Paz, el padre Ángel; el director general en España de Save the Children, Andrés Conde; o el delegado del Frente Polisario para España, Abdulah Arabi, entre otros.