La reforma educativa de Sánchez daña la libertad, la equidad y la calidad en la educación

NEOS, la alternativa cultural en defensa de los fundamentos cristianos, manifiesta su rechazo a los Reales Decretos aprobados el pasado 1 de marzo y este martes, respectivamente, en el Consejo de Ministros, por el que se recogen los currículos aprobados para Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Frente a esta medida, el coordinador del grupo de trabajo de Libertad de NEOS, Luis Peral Guerra, Doctor Internacional en Historia por la Universidad CEU San Pablo, ha manifestado que El Gobierno, paradójicamente, lejos de gobernar, nos tiene inmersos en un proceso lamentable de cultura impuesta y de transformación que busca sepultar el orden social.

Los dos Reales Decretos aprobados este mes suponen una vuelta de tuerca más que pone de manifiesto cómo el sectarismo ideológico del Ejecutivo no se detiene a la hora de establecer los contenidos de la enseñanza obligatoria. La oposición de NEOS a la nueva normativa tiene como objetivo alertar, tanto a padres, hijos y alumnos como al conjunto de la sociedad, de cómo la asignatura de Historia quedará absolutamente desvirtuada con el nuevo Real Decreto. Desaparece cualquier criterio cronológico, pero se intenta excluir del currículo todo lo que no haya ocurrido en los últimos siglos. Esto es dañino en cualquier país, pero en España es verdaderamente letal. Parece que no se quiere que los jóvenes españoles conozcan una parte especialmente gloriosa y decisiva de la Historia de su Patria.

Así, el currículo de Historia se convierte en una selva pedagógica impenetrable donde se mezclan el revisionismo histórico, el buenismo, el arrepentimiento por lo que hicimos o dejamos de hacer hace cinco siglos, la ideología de género, la alianza de las civilizaciones. Todo ello bajo una innegable cursilería. La reforma educativa que está llevando a cabo Pedro Sánchez implica un nuevo deterioro de las Humanidades, incluyendo a la desaparecida asignatura de Filosofía, algo que hará a los jóvenes menos críticos ante la realidad social, más fáciles de adoctrinar por la ideología oficial y más sumisos ante los Gobiernos de izquierda que la promueven.

Las medidas que ambos Reales Decretos recogen suponen un atropello legislativo que no nos debe hacer olvidar todo lo que ya destrozaron con su ley Celaá / LOMLOE, la cual constituía un grave paso atrás en la libertad, la equidad y la calidad de la Educación, un ámbito donde, al contrario que en la Economía, los errores se perciben al cabo de algún tiempo, cuando ya han causado daños irreparables a los jóvenes y a su futuro y cuando a los responsables de esas equivocadas reformas sólo les queda buscar coartadas o eximentes por sus erróneas decisiones.

COMUNICADO

Desde la plataforma cultural NEOS seguiremos apoyando a los jóvenes para que conozcan nuestra historia, alentaremos su espíritu crítico y les motivaremos para que, en el ejercicio de su libertad, busquen siempre la verdad.