La Red Española del Pacto Mundial y la Fundación Rafael del Pino distinguen a 18 proyectos por su contribución a los ODS

La Red Española del Pacto Mundial, la iniciativa internacional que promueve la sostenibilidad corporativa en España dentro del marco de Naciones Unidas, junto con la Fundación Rafael del Pino, han destacado el compromiso del sector privado español con el desarrollo sostenible en la ceremonia de entrega de los Reconocimientos go!ODS.

Estos galardones distinguen iniciativas españolas puestas ya en marcha y con resultados probados, que, tomando como base la innovación, contribuyen a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Éstos, además, pretenden servir de inspiración para el conjunto del sector privado español, fomentando el diálogo y la colaboración intersectorial, según sus impulsores.

En esta segunda edición, el jurado ha entregado 18 reconocimientos, uno por cada ODS incluyendo un empate en el ODS 12, entre las más de 200 candidaturas registradas a lo largo del proceso de inscripción. Entre estos, destacan iniciativas que promueven la gestión del océano, la sensibilización sobre el cambio climático, la lucha contra el desperdicio alimentario o la gestión de residuos y reducción de emisiones. Asimismo, han sido distinguidas otras iniciativas relacionadas con el emprendimiento femenino, la lucha contra las desigualdades o la economía circular.

A ello hay que añadir el reconocimiento especial del jurado, que se otorga a la iniciativa más votada entre todas las presentadas y que ha sido para el programa ProFuturo de Fundación Telefónica y la 'Caixa', un programa de educación digital que, en línea con el ODS 4, busca reducir la brecha educativa en el mundo mejorando la calidad educativa de millones de niñas y niñas en Latinoamérica, el Caribe, África y Asia.

Para ello, se apoya en la tecnología y en experiencias digitales innovadoras para potenciar el desarrollo de competencias del siglo XXI en el aula. Esta iniciativa ha sido además destacada como el mejor proyecto para fomentar el ODS 4: Educación de calidad.

Durante el acto de entrega, el presidente de la Red Española del Pacto Mundial, Ángel Pes, ha reconocido la implicación del tejido empresarial español en materia de sostenibilidad: "Nos sentimos especialmente satisfechos de la acogida que ha tenido esta segunda edición de los Reconocimientos go!ODS".

"El aumento de las candidaturas y las diferentes tipologías de entidades que han presentado su candidatura es un ejemplo de cómo la Agenda 2030 ha conseguido movilizar a todos los actores españoles hacia la construcción de un mundo más sostenible. Estos Reconocimientos son nuestra forma de apoyar y dar difusión a estos proyectos que esperamos, sirvan de ejemplo para otras entidades que quieran apostar por los ODS", ha añadido.

Por su parte, la presidenta de la Fundación Rafael del Pino, María del Pino, ha indicado que "los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible necesitan un contexto de libertad para los ciudadanos, las empresas y los mercados si queremos que el resultado de la articulación de las inversiones y el trabajo pueda diseminar todos sus efectos positivos entre todos los ciudadanos. Sabemos que libertad y mercado no son condiciones suficientes. Pero también sabemos que son condiciones necesarias".

Ese año, como novedad, además de la tradicional propuesta de proyectos por parte de las entidades impulsoras, caracterizadas por su impulso a la innovación en nuestro país, se ha abierto el proceso a autocandidaturas de proyectos que hayan superado algún proceso previo de innovación con éxito.

Con la integración de esta modalidad se ha conseguido aumentar en más de un 100% el número de iniciativas registradas con respecto a la edición anterior, además de servir como reflejo del peso que está tomando la Agenda 2030 en España a través de proyectos destinados al cumplimiento de los 17 ODS, según destacan en un comunicado.

PREMIADOS

En concreto, en la categoría Social se ha reconocido a It-willbe.org por el proyecto 'PPa - People's Protection App', a Too Good To Go España (por Too Good to Go), a Ayúdame3D (por Ayudame3D Social Project), a Fundación Telefónica y la "Caixa" (por Programa ProFuturo), y a Fundación Microfinanzas BBVA (por Empoderamiento de la Mujer).

En Económica, se ha reconocido a la Universidad Politécnica de Madrid (por Transforming Transport), Mahou San Miguel (por Parasoles y Terrazas Sostenibles), Kuorum Social S.L. (por Kourum.org), Pensumo (por Pensumo App), Aprendices Visuales (por Escuelas Visuales), Ecología, Reciclaje y Medio Ambiente S.L. (Ekomodo), Iberia (Life Zero Cabin Waste) y a Alianza entre la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica, el Reto Demográfico y otras organizaciones públicas, por Life IP Intemares.

Por último, en Medioambiental, se ha premiado a AINIA (por Life Ecodhybat), Minsait (por Monash Smart Energy City), Aigües de Barcelona (por The Zone of Hope, otro Futuro es Posible), Global Omnium (por OrbitalEOS) y Revenga Smart Solutions (por Dron Sembradora).