Reaparición de los móviles clásicos: Se adquieren para alejarse de las distracciones de los smartphones

Los teléfonos móviles llegaron a nuestra vida en 1984 para convertirse en herramientas imprescindibles. Hoy en día nadie sale a la calle sin su móvil, y es que gracias a él, podemos comunicarnos al instante a través de los mensajes, llamar a nuestros amigos, consultar cualquier duda en internet y conectarnos a nuestras redes sociales para compartir todas las cosas que hacemos en nuestro día. Cada año hay numerosos modelos nuevos de smartphones o teléfonos inteligentes, cuyo objetivo es facilitarnos (a través de las nuevas tecnologías) la vida.

Sin embargo, últimamente se están volviendo a los teléfonos antiguos, los primeros móviles que salieron al mercado, en los que no existían todas las aplicaciones que ahora podemos descargar, ¿Por qué? Parece ser que uno de los motivos principales es la nostalgia. Para muchos de nosotros, nuestro primer móvil se trataba de un aparato de teclas con tapa. Se estima que el año pasado se vendieron más de mil millones de estos "teléfonos tontos", en comparación con los 400 millones que se adquirieron en 2019. Por lo tanto, las ventas de smartphones se vio afectada (mínimamente). Algunos expertos aseguran que los teléfonos antiguos pueden ser igual (incluso más) eficientes que los nuevos, ya que su batería o el tiempo que tarda en estropearse es mayor.

Menos distracciones

Otro motivo por el cual los individuos prefieren deshacerse de sus teléfonos inteligentes y comprar los de teclas puede ser una menor distracción. En los teléfonos actuales tenemos acceso a millones de aplicaciones y juegos, así que pasamos el día con la mirada en la pantalla. Cuando nos sentimos aburridos recurrimos a nuestro móvil y desperdiciamos horas que podríamos emplear realizando otras actividades más saludables para nuestro cerebro (hacer ejercicio físico, pasar tiempo con la familia, pasear, etc.). Es cierto que los que más se distraen en el mundo digital son los jóvenes, pero los adultos no se quedan atrás.

Por este motivo, cada vez hay más personas que deciden tener un teléfono antiguo que no les permita instalar redes sociales, así solo podrán contactar con los demás a través de llamadas o SMS. También hay que tener en cuenta que los smartphones son una base de almacenamiento de datos privados. Los sitios web o aplicaciones en las que ingresamos nos piden datos como contraseñas, cuentas bancarias, fotos personales, etc. Aunque nuestras tareas se vean facilitadas con los teléfonos inteligentes, hay que tener mucha precaución para que nuestra privacidad no se vea en peligro.

Habitualmente los padres se quejan del poco control que tienen sobre las acciones de sus hijos en sus dispositivos móviles, así como la adicción que genera en los niños. En algunos casos que se da el acoso a través de internet (ciberbullying), los parientes no son conscientes de la situación, en muchos casos, hasta demasiado tarde. Entonces no es de extrañar que muchos progenitores decidan comprarles a sus hijos teléfonos que tengan ciertas limitaciones. De esta forma evitan que los más pequeños sufran de una adicción al móvil, con la consecuente evasión del mundo exterior.

La necesidad de desconectar de los teléfonos inteligentes

La empresa neoyorquina 'Light Phone' se dedica a fabricar dispositivos móviles antiguos, aunque con una peculiaridad, son más inteligentes que los de la década de los 90. Sus productos son capaces de conectarse por Bluetooth con nuestros auriculares, así como escuchar podcast y listas de música. No obstante, los creadores confirman que nunca tendrán acceso a redes sociales, correo electrónico ni a un navegador de internet. La empresa obtuvo grandes beneficios económicos el pasado año 2021, con un aumento de las ventas del 150% en comparación con 2020.

El precio mínimo de sus teléfonos es de 99 dólares, considerados caros para el tipo de producto que son. Los fundadores de la compañía explican que su intención es crear unos móviles que sirvan como "segundo teléfono" para que las personas puedan alejarse del estrés o ansiedad que les provocan sus smartphones. Sin embargo, han comprobado que muchos individuos lo utilizan como único móvil. Lo que sorprendió a los dueños de la empresa es que sus compradores tienen entre 25 y 35 años, cuando se esperaban que sus clientes fuesen personas mayores. Esto quiere decir que los jóvenes necesitan descansar de la cantidad de notificaciones que les llegan y les generan ansiedad.