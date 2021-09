Se reactivan las bodas para este otoño, un sector que da trabajo a casi un millón de personas

Se van recuperando las bodas aunque las celebraciones no han alcanzado los niveles prepandemia. Ha sido uno de los sectores más duramente castigados porque de estos eventos dependen muchos profesionales, peluquería, hostelería, floristas, maquilladores, catering, regalos, invitaciones, fotógrafos. Según datos de estos profesionales en 2020 hubo un 80% menos de celebraciones que el año anterior con una pérdida de facturación mucho mayor porque la mayoría se realizaron sin reunión posterior. 2021 a falta de datos definitivos está siendo satisfactorio hay optimismo respecto al segundo semestre, con buenas expectativas para el otoño y una temporada que se alargará casi hasta el invierno por la relajación de las restricciones, se espera llegar a las 100.000 cuando en 2019 la cifra superó las 190.000. Será el inicio de la recuperación que se espera para el año próximo.

Menos gasto por celebración

Hay más bodas pero a lo que no se llega es a la reactivación de la facturación. Las restricciones de aforo, distancias y medidas de seguridad impiden las grandes celebraciones con mesas repletas, bailes, discotecas y fiesta. En prepandemia se facturó 5.000 millones anuales según datos de la APBE (Asociación de Profesionales de bodas de España) y este año caerá entre un 60 o un 70%. entonces la media de invitados era de entre 125 y 150 y el gasto medio de una pareja alcanzaba 25.000 €. Sira Antequera, vicepresidenta de la APBE explica a COPE que era “ encontrarse con 70 u 80 invitados supone una enorme diferencia que afecta al catering, restauración, a mucha gente que depende de que se haga con cierta normalidad”

¡Lo importante es casarse!

Ahora las bodas son más discretas y se invita sólo a los imprescindibles, pocas superan los 70, no hay baile, se escucha la música sentados y no se puede dilatar el festejo hasta altas horas de la madrugada. En este sentido Sira Antequera llama la atención sobre la diferencias de normativas “debe de ser más coherente y homogénea entre zonas y que no se realicen cambios con 24 horas porque en muchos casos nos han afectado 2 dias antes de una boda en cuanto a numeros de asistentes, lo que se podia o no podia hacer teniendo ya profesionales contratados.... y los novios no saben a qué atenerse” Y pide el mismo trato “que se da a otros sectores que ya disfrutan de una mayor libertad” No obstante hay muchas parejas que deciden no retrasar su enlace, “no importa la forma” lo importante es contraer matrimonio