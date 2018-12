Queridos Santa Claus y Reyes Magos: cuidado con los juguetes peligrosos

Los distribuidores de juguetes en España señalan que este 2018 los artículos más demandados, tanto para Navidad como Reyes, son los coleccionables, los productos con efecto sorpresa o "WOW" (similares por poner un ejemplo a los huevos con regalito) y los artículos "just for fun"( aprender jugando), dirigidos a la diversión en movimiento y al aire libre.

No, los niños españoles no se han olvidado de pedir en sus cartas muñecos o coches o puzles. Claro, eso muñecos han evolucionado como podemos ver con las muñecas más demandadas este año, las muñecas LOL: consisten en figuritas encapsuladas, metidas dentro de varios envoltorios que hay que ir abriendo. Es el efecto WOW.

Ahora si hay un fenómeno juguetero en 2018, ese es el de las KSi Meritos que llevan aparejadas todo un ritual. Son muñecos que representan a un neonato que según los expertos, "no hacen nada y lo hacen todo. Fomentan la creatividad y están revolucionando el mundo del juguete". Hay que "adoptarlos" en tienda donde una enfermera corta el cordón umbilical del bebé e indica cómo hay que cuidarle a partir de ese momento.

Para competir con las mexicanas, el producto nacional de Famosa va más allá: lloran, hablan y les late el corazón. También son bebitos y se llaman Bellies

También podríamos hablar de los Hot Wheels que no pasan de moda, de los Lego, que siguen en los más alto de las preferencias de nuestros pequeños y no tan pequeños (por cierto que un equipo de pediatras han estudiado los efectos de tragarse, ellos mismos, una cabeza de este popular juguete. Entre sus conclusiones destaca que nadie experimentó ningún síntoma o dolor a consecuencia de haber ingerido alguna pieza de estos muñecos) y de los Slime que no deja de ser el clásico blandiblú reinventado y con complementos. **Todos los productos mencionados hasta este momento cumplen con la reglamentación europea y española.

Consumidores europeos alertan de los peligros de algunas marcas de "slime"

La asociación europea de consumidores BEUC ha alertado a la Comisión Europea del peligro de algunas marcas de "slime"- esa masa viscosa de colores muy popular entre los niños-, por la presencia de boro en niveles superiores a los permitidos, lo que puede ocasionar problemas de salud a corto y largo plazo.

Según la denuncia presentada por BEUC y la Asociación Europea de Consumidores para la Normalización (ANEC), tras los análisis realizados a estos productos cuatro de cada diez botes de "slime" en la UE supera los límites autorizados de boro, una sustancia clasificada como tóxica y peligrosa, incluso en exposiciones cortas. La situación es especialmente preocupante en España y Francia, donde se dan los casos más extremos de altos niveles de boro (en algunos tipos de "slime" hay 14 veces más de los niveles de seguridad autorizados).

El boro se utiliza para hacer el "slime" más elástico y pegajoso, pero, según estas organizaciones, a corto plazo el contacto con esta sustancia puede provocar vómitos, diarrea e irritación de la piel y a largo puede afectar a la fertilidad y actuar como alterador endocrino.

Juguetes peligrosos comercializados en España

La Comisión Europea ha recibido 66 notificaciones de juguetes comercializados en España en 2018 que no cumplen los estándares de seguridad marcados por las directivas europeas por lo que deben ser retirados del mercado.Atendiendo a su lugar de origen, cinco de estos 66 juguetes peligrosos fueron producidos en España, según notificaron las autoridades de vigilancia del mercado de la Unión Europea (UE).

Con la vista puesta en Navidad, la Comisión Europea analizó durante el pasado mes de septiembre una muestra de 39 juguetes comercializados por internet en los mercados de España, Francia, República Checa, Luxemburgo, Finlandia, Letonia, Lituania, Malta, Suecia e Islandia para comprobar si todos cumplían con los estándares de seguridad europeos. Según los resultados obtenidos, cuatro de esos 39 juguetes, casi el 10 % de la muestra, presentaban riesgos derivados de los agentes químicos que se habían empleado para conferir una mayor flexibilidad a los plásticos (PINCHA AQUÍ PARA VER LOS JUGUETES PELIGROSOS).

Uno de los juguetes de la muestra, que se comercializaba en España, sobrepasó el límite de nitrosaminas permitidas por la legislación europea, cuyo uso está muy restringido porque una exposición prolongada puede ser cancerígena, según la Comisión Europea.

"La mayoría de estos juguetes peligrosos , el 50 por ciento, proceden de China" como recalcaba la comisaria europea de Justicia, Vera Jourová, si bien este porcentaje se ha reducido considerablemente en los últimos años. Jourová destacaba que la Comisión había tomado medidas para retirar "inmediatamente" estos productos del mercado.

La mayoría de los juguetes que no cumplen los estándares de seguridad de la UE presentaban piezas pequeñas que son fácilmente extraíbles y pueden provocar asfixia si son ingeridas por los más pequeños.

Este juguete es un juguete peligroso, advierte la UE

Los juguetes representan casi un tercio (29 por ciento) de las mercancías peligrosas que se retiran de los mercados europeos, debido a los elementos que se desprenden fácilmente de ellos, y la composición de sus equipos.

España, el segundo país de la UE que más productos peligrosos detectó en 2017

Según los datos de la Comisión Europea, España fue el segundo país de la Unión que más productos peligrosos detectó el pasado año, con un total de 222 alertas que representan un 10% de las 2.201 notificaciones registradas en el conjunto del bloque comunitario. Solo nos supera Alemania donde se detectaron 354 productos peligrosos, un 16% del total. El tercer puesto fue para Francia, cuyas autoridades notificaron la existencia de 191 productos peligrosos (un 9%).

Además, el país de procedencia de la mayoría de artículos clasificados como peligrosos fue de nuevo China y los juguetes también repitieron como la categoría más notificada.

Este peluche es un juguete peligroso, advierte la UE

Estos datos están incluidos en el informe sobre los resultados anuales del Sistema de Alerta Rápida, que recoge aquellos productos no alimentarios que suponen un riesgo para la salud o la seguridad de los ciudadanos europeos o el medio ambiente. El documento excluye los alimentos, los productos farmacéuticos y los dispositivos médicos, que están cubiertos por otros sistemas de alerta.

En concreto, el año pasado se detectaron 2.201 productos peligrosos en el bloque comunitario, lo que supone un leve incremento con respecto a 2016, cuando se notificaron 2.044 alertas. De esta forma, en 2017 se iniciaron 4.015 acciones de seguimiento, frente a las 3.952 del año anterior.

En el análisis por categoría de productos, los juguetes fueron los productos para los que se notificaron más alertas, con 636 productos peligrosos (un 29% del total) en toda la UE. Después se situaron los vehículos de motor (436 alertas, un 20%), la ropa y los artículos de moda (258 alertas, un 12%), los equipos electrónicos (145 alertas, un 6%) y los artículos para el cuidado de los niños (109 alertas, un 5%).

En cuanto a los riesgos de estos productos, el más notificado fue el de lesiones (682 alertas, un 28% del total), seguido del del riesgos químicos (544 alertas, un 22%), el de estrangulamiento (410 alertas, un 17%), las descargas eléctricas (253 alertas, un 10%) y el riesgo de incendio (148 alertas, un 6%).

Por otro lado, China repitió en 2017 como el país del que proceden la mayoría de productos peligrosos detectados en la UE. En particular, el número de alertas sobre artículos procedentes del gigante asiático a 1.155, una cifra que se mantiene estable con respecto a la de 2016. A su vez, los productos peligrosos de origen europeo representaron el año pasado un 26% del total (413 notificaciones).

La comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad, Vera Jourová, ha subrayado que el Sistema de Alerta Rápida de la UE permite a las autoridades nacionales reaccionas "rápidamente" para retirar "cualquier producto que pueda causar lesiones", algo que "mantiene seguros a los menores europeos y evita accidentes mortales" en las carreteras comunitarias.