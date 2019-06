La mente funciona de forma muy distinta cuando somos adultos con respecto a cuando somos niños. De pequeños somos como esponjas y lo absorbemos todo muy fácilmente, eso siempre nos lo han dicho. Aunque hay ejemplos excepcionales. En este caso, quiero hablarte de los niños superdotados. Hay que dejar claro que son niños normales, como todos los demás, pero con un coeficiente intelectual muy superior a la media: 146. Para que te hagas una idea, solo un 1% llega hasta ahí, entre 90 y 110 ya se considera elevado.

¿Qué es lo primero que debemos tener en cuenta cuando un niño es superdotado? ¿Cuáles son las diferentes partes dentro de lo que llamamos una alta capacidad?

Hay una serie de factores que los expertos señalan como características propias en un niño con altas capacidades o superdotado. Hablamos de varias vertientes, no solo la intelectual en las que tiene que crecer el niño a la vez. "Tenemos tres partes dentro de la alta capacidad: el nivel intelectual, el nivel emocional -con características propias- y la creatividad", ha advertido Pedro Fernández, psicólogo clínico experto en altas capacidades. "Que sea muy observadora, tenga una memoria excelente, mantenga una conversación desde dos años o tenga un vocabulario muy rápido pueden ser algunos indicios", ha asegurado.

Las capacidades de un niño superdotado no siempre se pueden apreciar a la primera de cambio, incluso nos puede costar llegar a darnos cuenta de que tiene altas capacidades. ¿A qué se debe esto? Son características que a simple vista pueden no verse. Y normalmente suele pasar esto cuando ese niño superdotado tiene hermanos, como señala el experto Pedro Fernández. A simple vista puede parecer fácil detectar estas señales pero la primera dificultad, nos dice el psicólogo, puede ser el hecho de comparar entre hermanos. "Las características pueden estar ocultas. La tendencia general es esperar lo mismo de dos hijos, pero no siempre es así", ha razonado.

Cuando se descubre que ese niño o esa niña es superdotada, los padres se pueden llegar a plantear que su hijo necesita terapia, algo que los expertos niegan... Vamos, que no hace falta terapia de forma específica. Para los padres, tener un hijo con una alta capacidad es un reto. Según Pedro Fernández, no todos los superdotados a tan corta edad deben de tener una atención específica, pero sí debemos estar atentos a varios

detalles.

Antes hemos comentado que puede ser complicado que unos padres vean al principio, o no se den cuenta, de que su hijo es superdotado. Pero en el caso de un colegio, ¿cuál es la línea que se sigue cuando los tutores o los profesores empiezan a ver que un niño posee altas capacidades? Hay que dejar claro en este punto que desde el colegio se siguen las directrices y los consejos de los profesionales en la materia. Hay una especie de protocolo en el que se puede apreciar o detectar un caso de un niño superdotado.

Una vez se detecta que un niño tiene una serie de capacidades especiales o superiores, ¿cómo se trabaja desde un colegio con él?Cuando se dan cuenta de esas capacidades especiales, se procede a realizar una evaluación psicopedagógica mediante un test.