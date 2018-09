¿Qué preguntas debes hacer a tu hijo para saber si sufre acoso escolar?

La Fundación de Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo (ANAR) publica este martes un estudio sobre el acoso escolar y determinados consejos para evitarlos. Al menos un niño en cada aula es víctima de acoso en la escuela, según los datos de la ONG Aldeas Infantiles, que ha puesto en marcha una nueva edición de sus programas de Educación en Valores que permitirá a 350.000 escolares trabajar durante el curso por la igualdad.

En un comunicado, la ONG destaca que la situación actual obliga a "trabajar en la prevención y la educación en valores apostando por la defensa de los derechos de la infancia", según el presidente de aldeas Infantiles SOS España, Pedro Puig.

Es una de las conclusiones del informe "Educación en valores frente al acoso en la escuela", que la ONG ha presentado en el que analiza la presencia de la violencia en los centros educativos de nuestro país y la importancia de la educación en valores para prevenirla.

Aldeas Infantiles destaca que los datos sobre acoso escolar en España oscilan entre un 3,8 y un 10 %, según la fuente, y recuerdan que el último estudio PISA de la OCDE indica que el 6% de los niños sufre acoso en la escuela.

La psicóloga infantil Montse Domenech, explica a COPE que “este acoso ha existido siempre pero ahora se ha puesto más de moda porque tendemos a etiquetar todos los trastornos”.

Domenech considera que la actuación de los padres con los hijos es fundamental: “Los padres tienen que creer a los niños que sufren bullying desde el principio”. La figura paterna es fundamental en estos casos de acoso. A los hijos se les debe prestar la atención que merecen y se les deben hacer preguntas sobre su situación en el colegio y relaciones con sus compañeros. Prestarles la atención que merecen, nos ayudará como padres a conocer su caso de acoso, si se está produciendo. “Es importante generar un vínculo de confianza con ellos para que nos cuenten sus problemas”.

Tanto los padres como los profesores juegan un papel muy importante para evitar el acoso escolar. Nidia Represa, exvíctima de acoso escolar, recomendó en COPE que los padres no deben decir no, “que no digan mi hijo no puede estar haciendo eso. Nunca sabes lo que puede hacer tu hijo y sí, tu hijo es capaz. Ayuda a tu hijo porque de alguna manera también es víctima”.

“El bullying provoca una autoestima muy baja en los niños cuando son adultos y los padres tienen que ayudar a que esto no ocurra”. Asegura Montse Domenech que lo importante es darle credibilidad a las palabras de los niños y apoyarles. Y por supuesto, “intentar darles recursos para que sepan vencerlo”.

Las redes sociales pueden perjudicar en estos casos y los padres deben ser conocedores de lo que ocurre en las redes sociales de sus hijos. Cuando la situación se complica, los padres “deben llevar a sus hijos a terapias” para que les ayuden a controlar sus problemas con otros niños en el colegio.



“Los padres deben darse cuenta de lo que ocurre y apoyar a sus hijos, para que no influya en su personalidad en un futuro”, destaca Domenech.