¿Qué precio se paga por el agua en el mundo?

En Italia no se han tomado medidas legislativas “drásticas” respecto a la obligatoriedad de servir agua del grifo a petición del cliente. En principio cualquier persona tiene el derecho de solicitar agua del grifo para acompañar su consumición, pero si el restaurador se niega, lo más que se puede hacer es exponer una queja, pero no se trata de un hecho denunciable.

Eso sí, no es muy frecuente que en los restaurantes se solicite beber agua del grifo. Más bien resulta extraño y suele ser habitual que los propietarios no conciban ofrecer a los clientes agua que no sea embotellada. Normalmente no se oponen, pero la petición les sorprende. En algunos establecimientos ofrecen agua que ha sido tratada previamente, aunque no proceda de una botella.

Y aunque el agua de Italia tiene muy buena calidad y el país está plagado de fuentes potables, el Ministerio de Sanidad realiza constantes y estrictos análisis y controles sanitarios. Son los propios italianos quienes, a pesar de disponer de agua potable de muy buena calidad, prefieren comprar agua embotellada.

Según los últimos datos, cada italiano consume la cifra récord de 208 litros de agua mineral al año, lo que les convierte en los mayores consumidores de Europa.

En estos momentos el precio medio de una botella de agua de litro y medio solicitada en restaurantes ronda los 3 euros. Las cifras hablan por sí solas: el agua mineral italiana es muy apreciada al extranjero. En los últimos 5 años la tendencia de crecimiento de las exportaciones ha ido aumentando considerablemente. Los principales mercados fuera del continente europeo son los Estados Unidos, Canadá, Australia y Japón.