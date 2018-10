¿Qué le pasa a Jordi Roca?

El pastelero catalán ha explicado recientemente en una entrevista a 'El Periódico', que su cerebro desconectó en 2016 y dejó de hablar. Jordi lleva 2 años sufriendo una afonía, pero el problema comenzó mucho antes, en 2010. El pequeño de los Roca padece una enfermedad neurológica llamada “distonía”. En la entrevista, Jordi ha contado cómo ha dejado de controlar ciertos órganos indispensables para su voz y que está intentando volver a tomar el control de su cuerpo. La anómala situación le ha ensanchado el cuello y debilitado la voz. Aún así el chef no pierde el sentido del humor.

El propio cocinero explicaba de una forma curiosa y humorística a todos sus seguidores de la red social “Instagram” su enfermedad, insistiendo irónicamente en que, una vez conocido el motivo de su afonía, la gente dejaría de ofrecerle caramelos para mejorar su voz. “Queridos, no soy de compartir mis problemas pero quiero contaros que desde hace más de 7 meses sufro una severa afonía que me impide hablar con normalidad, se relaciona con una distonía cervical que padezco desde hace años. De todo ello espero estar mejor dentro de muy poco para seguir cantando rancheras y contando lo que hacemos en los congresos de cocina. Lo digo más que nada para que no me sigan ofreciendo própolis ni caramelos de eucalipto ni infusiones de miel y limón".

Jordi Roca es uno de los cocineros más brillantes del panorama mundial. Es el pastelero del restaurante El Celler de Can Roca y en 2014 obtuvo el premio a su excelencia ganando el premio al "Mejor pastelero del mundo" de la revista Restaurant. Es el fundador de las heladerías “Rocambolesc” junto a su mujer, Ale Rivas. Además, próximamente, Netflix va a estrenar una serie que dedica un capítulo completo a Jordi.