Uno de los tres proyectos del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que trabajan en prototipos de vacunas contra la covid-19 se ha suspendido. Se trata de la vacuna que estaban desarrollando los investigadores Mariano Esteban y Juan García Arriaza. Al parecer, tanto el CSIC como Biofabri han optado por retirar la solicitud de ensayo ante "las dificultades para completarlo en España" debido al "alto porcentaje de población vacunada y la incidencia de la nueva variante ómicron", han confirmado a COPE fuentes del CSIC.

En este sentido han retirado la solicitud para los ensayos clínicos que habían presentado a la Agencia Española del Medicamento (AEMPS) pero han asegurado que la investigación continuará "para adaptar su modelo vacunal a las nuevas variantes".

Sí siguen adelante las vacunas de Luis Enjuanes, prevista para el año 2023, y la de Vicente Larraga. En cualquier caso, Hipra es actualmente la vacuna española más desarrollada del mercado y según los resultados preliminares del ensayo clínico, podría generar más anticuerpos que Pfizer como dosis de refuerzo.





¿Qué pasa con la vacuna española si tenemos a más del 90 % de la población con pauta completa?

Hasta el pasado viernes 11 de marzo, el 92,9% de la población mayor de doce años tenía la primera dosis, mientras que el 92,4% tenía la pauta completa. Por otro lado, más de la mitad de la población española (50,9%) contaba ya con la tercera dosis. Con estos niveles de vacunación tan elevados, cabe preguntarse si realmente tiene sentido continuar trabajando en una vacuna española. "Tiene sentido si la vacuna propia que se vaya a desarrollar tiene una ventaja sobre las que están en el mercado", ha asegurado a COPE el virólogo y profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo, Estanislao Nistal. Esta premisa, a su juicio, plantea tanto problemas científicos como de competencia. "Hay que focalizar los esfuerzos en algo que va a ser una ventaja y que le de a a la nueva vacuna una ventaja competitiva con la que ha yen estos momentos", ha agregado.

En este sentido, Nistal ha apuntado que posiblemente la vacuna de Hipra sirva "como refuerzo vacunal aunque pueda servir para aquellas personas personas que no están vacunadas". A continuación, y de nuevo ante la pregunta de si tiene sentido desarrollar una nueva vacuna, considera que "tiene que haber una nueva generación de vacunas que nos protejan no solo frente a las variantes presentes, sino también a las futuras". No obstante, esto es un reto, que a su juicio es "saber o predecir cómo va a evolucionar el virus".





El virólogo asegura que será necesario introducir en esa vacuna un componente "que sea constante o que tenga muchas probabilidades de serlo en alguna de las proteínas del virus, que no evolucione y que sea inmunogénico. Es decir, que nos va a producir algún tipo de inmunidad y cuando nos enfrentemos al virus dentro de unos años, nos siga protegiendo".

Nistal habla de dos formas. Por un lado, la inmunidad celular, que nos ayuda a evitar la enfermedad grave y la muerte, y por el otro la inmunidad esterilizante. Esta última consiste en prevenir que el virus entre en un organismo o que, en el caso de infectarnos, evitar que salga. "Si tenemos una vacuna que bloquea la entrada del virus, vamos a ser barrera. El hecho de que estemos vacunados, va a hacer que la población, si hay un brote, todas las personas que estén vacunadas actúen como escudo completo y no se van a infectar otras personas". Una vacuna que, lamentablemente, no tenemos todavía. "Las que tenemos ahora no previenen de la transmisión del virus y la inmunidad de rebaño va a costar muchísimo más conseguirla", ha concluido.