¿Qué hizo María Estuardo con su última carta? Utilizó un método recientemente descubierto, el letterlocking

Muchos conocen la historia de María Estuardo por lo trágica que fue. María fue reina de Escocia desde 1542 hasta 1567, durante un corto período de tiempo también de Francia y quería llegar a serlo de Inglaterra. Con tan solo seis días de vida se la coronó como reina regente de su nación. Durante sus primeros meses de vida fue comprometida y descomprometida varias veces con el príncipe inglés Eduardo, para intentar sofocar la tensión entre ambos países. Sin embargo, cuando tenía ocho meses decidieron que se casaría con el Delfín de Francia, Francisco.

Con este matrimonio, Francia y Escocia volverían a ser aliados. Cuando María cumplió los 15 años se unió en matrimonio con el príncipe francés y pasó a ser reina de ambos territorios. Pero este enlace duró poco, ya que se quedó viuda con 17 años y decidió volver en 1565 a su palacio en Escocia. Se volvió a casar, esta vez con su primo segundo, Enrique Estuardo (Lord Darnley), con quien tuvo a su primer hijo heredero, Jacobo. Fue una época muy complicada para María en lo relacionado a su vida amorosa, hasdta que su tormento cesó cuando su marido fue asesinado en 1567.

El Conde de Bothwell, presunto asesino de Lord Darnley, se casó con la reina. Pero este hombre tampoco aportó nada bueno a su vida, ya que acabó encarcelada en su propia nación y fue obligada a abdicar y huir a Inglaterra para pedirle ayuda a su prima Isabel I (reina de Inglaterra). Aunque no fue recibida de buen gusto, ya que, al ser la siguiente en la línea sucesoria, Isabel la contemplaba como una amenaza. Por ese motivo decidió enclaustrada en varios castillos durante 19 años. La reina Isabel I sospechaba que María estaba tramando planes para asesinarla y arrebatarle la corona.

No fue hasta 1586 que encontraron las pruebas suficientes para acusarla de traición. Tras encontrar una carta suya en la que parecía estar involucrada en una treta para liberarla, además recibibiría el apoyo de una invasión extranjera. Decidieron que su condena sería la muerte, sentencia que Isabel dudó, pero terminó por firmar. La última carta que escribió (el 8 de febrero de 1587) desde su celda iba dirigida al rey de Francia, Enrique III. Sus palabras fueron: "Hermano real, habiéndome (por voluntad de Dios por mis pecados, cre) arrojado al poder de mi prima la Reina, finalmente he sido condenada a muerte por ella y sus estados. Esta noche, después de la cena, me han informado de mi sentencia. Me ejecutarán como a un criminal a las ocho de la mañana".

Tras esta aclaración continúa su carta reafirmando su fé católica y que la corona inglesa le pertenecía por derecho. Toda esta historia ya se conocía, pero lo que era un misterio era cómo cerró su carta para evitar que nadie más que su destinatario la leyese y que, si cualquier otra persona la interceptase por el camino, el receptor lo sabría. Al parecer, durante siglos se estuvo utilizando una técnica física que protegía el contenido de las cartas. Conocido como letterlocking, ("cartabloqueo" en español) se trataba de una cuidadosa manera de plegar la carta, de tal manera que si cualquier otro la abría, sería del conocimiento del receptor.

Announcing a world first! Our amazing interdisciplinary team has virtually unfolded and read an unopened letter from 1697 without breaking its seal, and officially launched #letterlocking as a field of study in Nature Communications. https://t.co/LWUqQhVXvq#OA [going live today] pic.twitter.com/jZc9rJaKoy