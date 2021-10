¿Qué hacer en casa y fuera durante el puente de noviembre? Ideas para disfrutar con los tuyos

Un puente significa descanso, planes y desconexión. Mirar el calendario y pensar: que llegue lo antes posible ese día para poder hacer ese viaje, visitar a la familia o simplemente descansar en casa y recargar pilas para la siguiente semana.

Aquí os dejamos algunas ideas para poder hacer solo o con los tuyos durante el puente de todos los santos.

1. Viaja

Después del confinamiento, hay ganas de salir, ganas de viajar y conocer sitios más que nunca. Recuperar el espíritu viajero que cada uno lleva dentro siempre es un buen plan, y realizarlo durante un puente es una de las mejores sensaciones que podemos obtener en esos días de descanso y desconexión. Algunos de los mejores destinos, a un precio asequible durante el puente puden ser: Italia, Marruecos, Francia, Polonia o Alemania. Y no sólo fuera de España, viajar dentro de la Península es una de las mejores ideas que podemos tener y realizar durante este fin de semana. Si siempre has querido viajar al norte, ver esos campos verdes de Asturias o Cantabria o si por el contrario siempre has querido visitar Andalucía, la Comunitat Valenciana y el Mediterráneo o Castilla La Mancha, ahora es el momento. Busca vuelos, desconecta de la rutina y pasa tiempo con todos los tuyos.

2. Decora tu casa

Tener tiempo para ti siempre viene bien, redecorar tu casa es uno de los mejores planes que puedes hacer ahora que tienes estos días libres. ¿Has querido cambiar o comprar esa nueva estantería que le da un aire renovado al salón? Piensa qué puedes cambiar o prueba a cambiar el sofá de lugar, esa mesa que ha estado en el mismo sitio, pon unos cuadros en el pasillo o unas flores en el balcón. Es el momento para ver mejor que nunca tu casa.

3. Juega con tus hijos

Una de las mejores ideas que muchos realizan y que pueden renovarte es jugar con tus hijos. Llévalos al parque que siempre has querido ir con ellos, visita los diferentes lugares que tú ciudad te ofrece. En resumidas cuentas, pásatelo genial tú también, sé ese niño/a que sigues llevando dentro y disfruta esos días de puente viendo películas con ellos o jugando a los muñecos que siempre tienen tirados por la habitación. Más que recargar las pilas, se te agotarán en poco tiempo, pero diversión y tiempo con tu familia e hijos siempre es una prioridad.

4. Visita museos

Ir a un museo siempre es un buen plan. ¿La rutina de trabajo o de estudio no te permite visitar tus sitios favoritos y nunca tienes tiempo de ir? Ahora puedes hacerlo. Nutrirte y aprender cada vez que vas a un museo es una experiencia increíble. Ir con tu familia a visitar el museo que tus hijos siempre han querido ver, visita otra vez ese museo que fuiste una y otra vez de pequeño y llénate de conocimiento y aprendizaje.

5. Ve al restaurante que siempre has querido

Si hay algo que nos gusta a todos, es comer. Uno de los mejores placeres que hay en la vida. ¿Han abierto un nuevo restaurante en la ciudad? No lo dudes ni un segundo. Un capricho nunca viene mal de vez en cuando y ahora, tras el tiempo de confinamiento hay más ganas que nunca. Infórmate de qué restaurantes hay en tu ciudad, cuáles has visitado y qué hay de nuevo en ellos. Descubrir nuevos sitios gastronómicos es una de las mejores ideas que podrás hacer, seguro que vuelves a ese sitio que visites.

6. Ve al cine, teatro o conciertos

Otra de las cosas que, tras el confinamiento, tendremos ganas de hacer es ir al cine por ejemplo. Con las diferentes medidas de seguridad y siempre con tu mascarilla puedes disfrutar de la película que llevabas tiempo esperando y que, con la pandemia del Covid-19, se tuvo que retrasar. Las entradas que habías comprado para ese concierto que se canceló, y ahora ese artista está de gira de nuevo. Nunca viene mal apostar el puente por la cultura y pasarlo genial conociendo nuevos sitios.