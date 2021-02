¿Qué fue de Paloma Lago, la tía de Álex Lequio que presentó en TVE?

Paloma Lago trabajó de modelo y de ahí pasó a la televisión. Ahora mira su época dorada en la pequeña pantalla con distancia pero también disfrutando de los suyos. Su pronto traslado a Madrid a estudiar Diseño y Moda hace que ahora esté disfrutando más que nunca de su familia. Como apunte curioso, en 1989 fue elegida Top Model Ford por la prestigiosa revista 'ELLE'.

En televisión destacó por su labor como presentadora en 'Tele 5, ¿dígame' junto a Laura Valenzuela y Javier Basilio. Después ficharía por TVE para conducir 'Risas y Estrellas' junto a Pedro Rollán y más tarde con José Luis Moreno y Loreto Valverde.

Nació en Ferrol el 22 de mayo de 1967, en el seno de una familia reconocida en la localidad coruñesa. Su padre fue miembro de un grupo musical de los años 50, según informa Diez Minutos. Además, tiene cuatro hermanos. Son Ana, Cristina, Paula y Federico. Con todos ellos mantiene una excelente relación.

Durante un tiempo, fue protagonista de la crónica social por su matrimonio con Javier García Obregón, hermano de Ana Obregón, cuando tenía apenas 23 años. En declaraciones al medio anteriormente citado asegura que lo hizo muy joven: "Me casé pronto pero tuve una vida profesional muy precoz porque empecé a trabajar con 17 años y no he parado desde entonces".

El matrimonio se rompería diez años más tarde con un hijo en común. El 1 de agosto de 1996 fue madre de Javier. A pesar de esa ruptura mantendría también una excelente relación con su sobrino Álex Lequio. Su fallecimiento a causa del cáncer le conmocionó y publicó una storie para rendirle un homenaje especial: "Amor de tía. Álex, descansa en paz", comentaba junto a la imagen en la que los dos sonreían ante la cámara.

A finales de 2008 comenzó a salir con Wojciech Sarjust Zaleski, un supuesto príncipe polaco que resultó ser un estafador. Ella acabó denunciándole por supuestamente haberle estafado 140.000 euros. Finalmente, sería condenado a dos años de cárcel.

En la actualidad, a Paloma le gusta mucho practicar todo tipo de deportes y también escribe cuentos infantiles como 'Las Aventuras de Max y sus amigos' o 'Cuentos de Paloma Lago'. Mantiene una vida discreta rodeada de sus seres queridos.