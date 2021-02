¿Qué fue de José Campos, exmarido de Carmen Martínez-Bordiú?

José Campos fue un personaje muy mediático en el año 2010. Su matrimonio con Carmen Martínez-Bordiú le convirtió en un rostro muy conocido en nuestro país, aunque su separación tres años después le devolvería al anonimato.

Campos viajó con Martínez-Bordiú por medio mundo y también ocupó muchas páginas de las revistas del corazón. No obstante, y según cuenta La Razón, ya quedan lejanos aquellos tiempos. Tras su ruptura, dejó la fama por voluntad propia para centrar toda su atención en su mujer Marián y su pequeña Martina. Ahora comparte con ellas una nueva vida en una cabaña de Santander.

También regenta un restaurante desde hace quince años y está labrando un futuro empresarial en el sector de la restauración. En el medio anteriormente citado han charlado con él para intentar conocer su vida actual. Sobre todo, teniendo en cuenta que acaba de atravesar un problema de salud. José Campos sufrió un complicado ictus cerebral en 2020 y aprovechaba también para indicar que ya no quiere saber nada de la prensa rosa: "No he ganado ni un solo euro desde que me separé", aseguraba.

El empresario trata ahora de recuperarse de ese ictus con todo el amor y cariño de su familia: "Salgo a andar y hago deporte, pero todavía me cuesta hablar y responder por el ictus. No puedo atender a una mesa o hacer bien todo lo que he hecho siempre". Y continuaba su discurso: "Me cuesta, y por eso solo vengo un par de horitas al día a ver cómo está todo el negocio. He estado con logopedas y aunque físicamente estoy perfecto, a nivel mental todavía queda mucho y es por eso que no puedo trabajar".

Además, ha anunciado que tomará acciones legales contra el colaborador de 'Sálvame' Kiko Matamoros. "Lo estoy mirando con mis abogados, porque yo ya no soy un hombre público y esto que estoy haciendo contigo lo hago gratis. Ya no voy a ningún plató. Algo que yo siempre le dijo a la gente es que no me quiero convertir en Jimmy Giménez-Arnau", aseguraba irónicamente.

Por tanto, quiere desvincularse de las cámaras y de todo lo que supuso su vida pasada con Carmen Martínez-Bordiú.

JOSÉ CAMPOS SOBRE SU EXMUJER: "NO LE GUARDO RENCOR"

De su anterior pareja, prefiere no pronunciarse directamente ni tampoco tener relación alguna en la actualidad, ya que asegura que no le aporta nada. "Desde entonces no tenemos contacto ni tampoco lo volveremos a tener nunca. Lo que hay es una total indiferencia. A sus amigos no les veo ni tengo tampoco relación con ellos. Yo cambié de vida y no aceptaré dinero por hablar de ella en mi vida, aunque mi negocio tenga que cerrar".

Sin embargo, ha recordado que gracias a esa relación pudo viajar mucho y conocer a gente excelente. Actualmente, José Campos disfruta de una vida tranquila con los suyos.