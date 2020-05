¿Qué fue del 'Cinexin', el cine sin fin que todos los niños querían?

Hacemos un viaje y nos marchamos, ni más ni menos, que a la década de los 70. Por aquellos años, llegó un proyector de cine infantil que revolucionó el mercado de los juguetes. La empresa encargada de comercializarlos era Exin.

Fue en el año 1971 cuando la compañía presentó oficialmente el juguete. Un proyector de películas para niños que empleaba el formato cinematográfico de 8 mm. Su estética era muy similar a la del proyector de la Chad Valley Toy Company del Reino Unido. Esto daría a entender, por tanto, que la idea no surgió dentro de nuestras fronteras. Uno de sus principales antecedentes es el Cine NIC o el zoótropo, un cilindro que ya permitía ver figuras en movimiento.

Respecto al Cinexin, podías incluso en aquellos tiempos adquirir las peliculas. Eso sí, se vendían aparte. Estas iban enrolladas en una bobina sin fin, diseñada para evitar tener que estar rebobinando. Por ello, el juego se tornaba más bien sencillo. En un comienzo, sólo se podía adquirir en blanco y negro.

No. En esos años no compraba yo revistas de cine, me refiero con 7-8 años. Sí compraba decenas de películas del CinExín (que conservo) y que adquiría en un almacén de juguetes que vendían a mayoristas (a mí me hacían precio especial)

