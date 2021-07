'Qué dolor', 'Fiesta' o 'Explota, explota': las grandes canciones que deja Raffaella Carrà

Raffaella Carrà ha fallecido esta tarde a los 78 años, dejando un gran vacío en el mundo de la música, la interpretación y el espectáculo. Mujer polifacética donde las haya, siempre nos ha sorprendido en cada una de sus apariciones públicas y nos ha regalado a lo largo de su extensa carrera musical numerosas canciones que nunca olvidaremos. La noticia de su marcha ha inundado las redes sociales de homenajes de compañeros de profesión, tanto artistas como cantantes como presentadores de televisión, que han querido dedicarle unas bonitas palabras, dando las condolencias a su familia.

El legado musical que ha dejado Raffaella es enorme y es que por mucho que pasen los años, sus canciones están siempre presentes en cada celebración que se precie y no hay nadie que no se sepa sus letras. ‘Explota, explota’, ‘Fiesta’, ‘Qué dolor’, ‘Hay que venir al sur’, ‘En el amor todo es empezar’ o ‘Caliente caliente’ son solo algunas de las muchas que nos ha dejado y en un día tan triste como hoy no podemos dejar de recordarlas.

Las canciones de Raffaella Carrà

En los años 70 irrumpió en el mundo de la música una joven Raffaella Carrà que logró conquistar al público con su voz y sus canciones llenas de color y cargadas de optimismo que todos hemos cantado alguna vez a viva voz. Tal ha sido el legado que ha dejado con sus canciones que en 2011 ella misma hizo un remix de ‘Far l'amore’ junto a Bob Sinclar que a día de hoy sigue sonando en todas las radios del mundo. Sus canciones han ido pasando de generación en generación y son de esas que no se perderán nunca y que suenan en todas las celebraciones, fiestas y verbenas que se precie.

Su último álbum ‘Replay’ salió en 2013 y sin saberlo fue el último legado que nos regaló en una extensa carrera de más de 30 años, aunque con un giro hacia lo electrónico que fue muy bien recibido por parte de los más jóvenes y de los que con nostalgia recordaban a la artista de los 80 a la que han visto crecer. Y es que quién no ha cantado alguna vez sus míticas frases de “para hacer bien el amor hay que venir al sur”, “explota explota mi corazón”, “qué desastre si tú te vas” o “qué fantástica fantástica esta fiesta”.

‘Hay que venir al sur’

‘Qué dolor’





‘Explota, explota’





‘Fiesta’





‘Caliente caliente’





El triste fallecimiento de Raffaella Carrà

"Raffaella nos ha dejado. Se ha ido a un mundo mejor, donde su humanidad, su inconfundible risa y su extraordinario talento brillarán para siempre", ha expresado el que fuera su marido en un comunicado. Mujer polifacética donde las haya, cantante, compositora, bailarina, coreógrafa, presentadora de televisión y actriz, deja un gran vacío en el mundo de la música, la cultura y el espectáculo, dejando detrás un gran legado que será recordado siempre por todos. “Raffaella Carrà ha fallecido hoy a las 16.20 horas, tras una enfermedad que desde hace tiempo atacaba su cuerpo, tan diminuto y sin embargo tan lleno de energía desbordante”, han difundido diferentes agencias italianas en un comunicado, dando la triste noticia del fallecimiento de la artista italiana, a la que hoy llora todo el mundo de la cultura.