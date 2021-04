Puig defiende su lealtad al Gobierno tras su reunión con farmacéutica

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha negado que haya "malestar" en el Ejecutivo central por las reuniones que ha mantenido con directivos de farmacéuticas que elaboran vacunas contra la covid y ha defendido que actúa "desde la máxima lealtad" con el Gobierno y con las comunidades autónomas.

Puig ha explicado este jueves en una rueda de prensa que lo que ha hecho la Comunidad Valenciana es lo que "le corresponde a su responsabilidad", reunirse con las distintas farmacéuticas, como ha hecho con Janssen y AstraZeneca, ya que el servicio público de salud está residenciado en las comunidades autónomas.

"Es una relación normal y transparente", ha reivindicado Puig, quien ha defendido que se ha reunido esa semana con el director general de Janssen en España, la persona autorizada por la compañía, y no con un "intermediario ni una persona que esté por ahí especulando".

Ha precisado que tras esa reunión comunicó que la Comunidad Valenciana dispondrá hasta septiembre de 2 millones de vacunas de Janssen, el 10 % de lo que llegará a España, y ha insistido en que quien compra las vacunas es la Unión Europea, que las redistribuye a los Estados miembros.

"No anunciamos ninguna compra, porque nosotros no compramos, quien compra es Europa", ha manifestado el president, quien ha insistido en que no hay "ninguna situación que pueda ser recriminable por parte de nadie" por su reunión con esta farmacéutica, con la que el Consell tiene relación desde hace mucho tiempo.

Sobre la vacuna Sputnik, el president ha dicho que no han mantenido ninguna reunión con la operadora rusa, porque esa vacuna todavía no está autorizada por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y, mientras no lo esté, "es una irresponsabilidad" hacerlo.

Ha afirmado que quiere que todas las vacunas que sean autorizadas por la EMA se puedan adquirir para avanzar en la vacunación, que es el gran objetivo para poder recuperar la normalidad y reactivar la economía, y que quien tiene que comprar las vacunas es la UE y de una manera coordinada, como se ha hecho hasta ahora y ha dado "buen resultado" pese a la falta de las suficientes vacunas.

Ximo Puig ha hecho estas declaraciones después de que ayer la Consejería madrileña de Sanidad reconociera que exploró con representantes de Sputnik V la posibilidad de facilitar un preacuerdo de compra beneficioso "para todo el Sistema Nacional de Salud", con el propósito de "ganar tiempo de negociación" y una vez que la autorice la Agencia Europea del Medicamento (EMA), según adelantó el martes "ABC" y confirmaron Efe fuentes de ese Departamento.