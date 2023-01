¿Pueden cambiar las condiciones de compra en rebajas?: Estos son los derechos que tenemos como consumidores

Las rebajas de invierno ya están aquí, y son muchos los españoles que aprovecharán para hacerse con los mejores descuentos. Siempre es una buena época para renovar el armario, ahorrar en algún electrodoméstico que necesitamos para casa o simplemente darnos un capricho a un precio mejor que el resto del año.

Estas son unas rebajas marcadas por la inflación. A pesar de ello, son muchos los que seguramente no podrán resistirse a las ofertas de sus marcas favoritas. Eso sí, este año nos gastaremos un poco menos: una media de 94,4 euros, que supone un 2% menos que en la campaña de 2022.

De todas formas, hay que tener ciertas precauciones a la hora de comprar y tener presente que como consumidores tenemos una serie de derechos que deben cumplirse como en cualquier otra época del año. "Lo más importante es fijarnos en el precio que tiene ahora el producto y no pararnos a ver si tiene un 20 o un 50% de descuento porque eso sirve de muy poco", nos recomienda desde Facua, Rubén Sánchez. Es cierto que podemos tener la impresión de que estamos ahorrando mucho y que el producto es baratísimo, pero estos porcentajes en las etiquetas pueden verse modificados.

Precisamente, el 84% de los consumidores que ha encuestado Facua desconfían de ciertas ofertas y consideran que las tiendas falsean de alguna manera los descuentos. Lo más recomendable, según la organización de consumidores, es no dejarse llevar por los porcentajes que nos marcan en las tiendas y mejor comparar el precio del producto que queremos con el que pueda haber en otros comercios.

¿Qué hago si quiero devolver un producto de rebajas?

"Hay una cosa importante en rebajas que es mirar si la política comercial del establecimiento sigue siendo la misma", apunta Rubén Sánchez, sobre todo, en cuanto a las devoluciones. "Hay veces que ciertos comercios en temporada de rebajas dicen que ya no admiten devolver productos durante 30 días, o que no se pueden devolver salvo que tengan algún desperfecto", recuerda el secretario general de Facua. Por tanto, es importante revisar los términos del comercio en cuestión para no llevarnos sorpresas después de haber comprado algo. En el caso de que la política de cambios y devoluciones se modifique durante las rebajas de enero, este cambio deberá ser comunicado a los consumidores.

En el caso de las compras online, "estamos más protegidos porque, según la ley, en 14 días es obligatorio aceptar una devolución de cualquier artículo", indica Sánchez. Es lo que se conoce como derecho de desestimiento, y se puede ejercer sin justificación alguna. No tiene por qué haber defecto en el producto, podemos cambiar de opinión en ese período sin problema.

Otra cosa que debemos tener en cuenta al comprar por Internet es si nos están indicando que, en caso de devolución en esos 14 días, nos hacemos cargo de los gastos de envío de dicha devolución. "Si no nos dicen absolutamente nada en el momento de la compra, sería el comercio el que asumiría también los gastos de mensajería, o bien nos facilita un punto de entrega cercano", comenta el portavoz de Facua.

Por supuesto, todos los productos que se hayan adquirido durante las rebajas deben tener la misma garantía legal que aquellos que se hayan comprado fuera de este periodo. Además, cabe recordar que desde enero de 2022 la garantía de los productos se ha ampliado de dos a tres años. Tanto los artículos comprados en tienda física como online tienen la misma garantía y obligaciones.

No dejarse llevar por los descuentos

Hacer una lista de lo que queremos comprar para evitar caer en tentaciones de última hora, o conservar durante un tiempo el ticket de compra en caso de posibles reclamaciones son buenas prácticas para no llevarnos sustos en estas rebajas. Pero, sin duda, el mejor consejo es mirar nuestra cartera y ver si realmente tenemos capacidad económica para comprar productos que, en teoría, necesitamos, o para darnos un capricho.

"Salir a ver si nos encontramos algo interesante sin que realmente tengamos necesidad de nada en concreto puede acabar provocando un mayor nivel de endeudamiento y cometer la locura de comprar a crédito", advierten desde Facua. No es muy recomendable abusar del pago con tarjetas de crédito, sobre todo de las conocidas como tarjetas 'revolving', con una cuota fija mensual, pero que se puede alargar casi hasta el infinito y tener una deuda constante e interminable. Lo mejor, "comprar con el dinero que tengamos", tal y como aconseja Rubén Sánchez.