¿Pueden aprobarse las vacunas chinas en Europa?: "No sé hasta qué punto"

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobó el pasado martes el uso de emergencia de la vacuna china Sinovac, lo cual da a los países la garantía de que cumple las normas internacionales de seguridad, eficacia y fabricación, y se convierte en la segunda vacuna china que la OMS ha aprobado de emergencia.

La OMS ha asegurado que esta vacuna se inocule en adultos mayores de 18 años y será necesario administrar dos dosis, que consigue alcanzar una efectividad del 51 por ciento pero ha conseguido evitar la covid-19 grave y la hospitalización en el cien por cien de la población estudiada. También lo hizo el pasado 7 de mayo con la vacuna china Sinopharm, con una efectividad del 78,1 por ciento. Bastante superior al de Sinovac pero bastante menor a la que tienen otras vacunas aprobadas y que se están inoculando en todo el mundo.

Sobre este asunto hemos hablado con el profesor de microbiología en la Universidad CEU San Pablo, Estanislao Nistal, quien ha señalado que la efectividad "es un tema que se ha debatido mucho". En este sentido, ha explicado que la vacuna china "tiene una efectividad grande para prevenir el covid grave y la muerte", aunque sí ha admitido que en cuanto a la producción de anticuerpos "es una cifra más reducida que las otras vacunas".

EFE/EPA/DIEGO AZUBEL





Nistal ha explicado que esta vacuna, refiriéndose a la última que ha aprobado la Organización Mundial de la Salud, es más barata de producir porque utiliza métodos tradicionales. "Se crecen virus en unas células en un mono y se usa para que crezca el virus. Es fácil hacerlo crecer, purificarlo y más barato de producir para que llegue a los países que no tienen recursos o no tienen capacidad para acceder a las vacuna", ha indicado.

¿Debería la Unión Europea aprobar las vacunas chinas?

La respuesta del virólogo ha sido contundente: no. No por su efectividad, sino más bien porque la estrategia de vacunación europea está avanzando a buen ritmo y "está siendo efectiva". "Las vacunas que llegan, llegan en tiempo y si sigue la campaña de vacunación a este ritmo, conseguiremos tener a un porcentaje de la población vacunada muy grande", ha asegurado. "Ahora mismo, no sé hasta qué punto, y con la emergencia que puede haber en otros países, se pudiese incorporar", ha apuntado. Por ello, cree que sería favorable dedicar estas vacunas a todos aquellos países donde la emergencia es aún mayor y no tienen los medios o los recursos necesarios para comprar las vacunas. "Con las vacunas que tiene garantizadas la Unión Europea se puede llegar a esa inmunización para que el virus baje y conseguir la inmunización de rebaño. Introducirlas la vacunación europea no sé si va a ser necesario, estimo que no", ha admitido.

EFE/EPA/DIEGO AZUBEL





En cualquier caso, Nistal ha pedido aumentar la producción a nivel mundial para que pueda reactivarse "el tránsito internacional, el comercio y la economía". En última instancia, ha querido dejar claro que el hecho de que la OMS apruebe el uso de una vacuna cualquiera, no implica necesariamente que la UE tenga que hacer una compra de la misma sino que "los países que obtengan esas vacunas saben que tiene garantías y el visto bueno de la OMS".