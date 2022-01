¿Puede ocurrir en España un caso como el de Djokovic?

Para empezar hay que distinguir si se trata de un ciudadano comunitario o no. La Unión Europea se rige por el pasaporte COVID, un acuerdo establecido por el Parlamento Europeo el 14 de junio de 2021. Y que admite tres posibilidades: la vacunación, una PCR negativa o haberse recuperado de la enfermedad en los últimos seis meses. Si el ciudadano comunitario no tiene este pasaporte sanitario se le puede exigir lo que requiere el certificado, como es una PCR, pero no otra condición que no contemple el Reglamento, explica a COPE Juan José Bestard, Presidente de Derecho Sanitario del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM). Y si da positivo tiene que cumplir cuarentena. En algunos casos está cubierta por los seguros de viaje y en otros lo paga alguna Administración. En otros supuestos no se sabe.

Si llega a España, o a cualquier país de la UE, un ciudadano extranjero no comunitario lo primero que hay que tener en cuenta es su procedencia, si viene de un país de riesgo epidemiológico. La Unión Europea ha elaborado una lista de países seguros y no seguros. Y el país receptor, en este caso España, decide la política conveniente a aplicar. En el caso de los países denominados seguros el requisito de entrada sería parecido al de cualquier ciudadano europeo, un documento equivalente a nuestro pasaporte COVID, nos cuenta Juan José Bestard. Si el viajero procede de un país con riesgo España podría tomar las medidas que considere oportunas, desde una PCR a una cuarentena. Y también puede tener en cuenta la Ley de Extranjería.

Juan José Bestard, que además de abogado es médico, es Adjunto al Departamento de Análisis de Información Clínica del Hospital Universitario La Paz, en Madrid, hace hincapié en que “el pasaporte COVID no es una prueba de inmunidad absoluta, es una garantía relativa, una garantía importante. Las vacunas tienen eficacia, pero no llegan al cien por cien”. Estamos viendo casos de contagios en personas vacunadas. No se puede generar una falsa seguridad para no mantener las medidas necesarias, destaca. Insiste el doctor Bestard en la importancia de la mascarilla, en el lavado de manos, en guardar la distancia, en evitar lugares concurridos sin ventilación, y también en evitar aglomeraciones. “Hace falta”. Y como muchos juristas considera necesaria una Ley de Alarmas Sanitarias o una Ley de Pandemias.