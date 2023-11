El PSOE tilda de "decepcionante" el decreto de reconstrucción de La Palma y avisa de que genera "mucha incertidumbre"

El senador del PSOE José Antonio Valbuena ha realizado un balance inicial del Decreto Ley de reconstrucción de La Palma en materia territorial y urbanística que ha presentado el actual Gobierno de Canarias, que ha calificado de "decepcionante" porque, entre otras cosas, "genera mucha incertidumbre" entre las personas afectadas por la erupción volcánica.

José Antonio Valbuena, que lideró como consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial la elaboración de este Decreto, "con un amplio y riguroso proceso participativo en la pasada legislatura, que ahora pretende echar por tierra la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto", lamentó que el actual Gobierno "ha tardado cinco meses en descafeinar lo que nosotros habíamos negociado y consensuado con los vecinos, generando, además, mucha incertidumbre".

El exconsejero, que mantuvo una reunión con los diputados socialistas palmeros para abordar este documento, Alicia Vanoostende, Manuel Abrante y Jorge González, sentenció que el decreto ley elaborado en la anterior legislatura "daba respuesta a todos y cada uno de los afectados. Este borrador, en cambio, no lo va a hacer": "¿Qué va a ser de los vecinos que tienen sus terrenos con más de diez metros de coladas y no disponen de otro suelo donde ubicar su vivienda? ¿No va a haber ningún tipo de ayuda? Eso no aparece en el nuevo decreto ley, en el que redactamos nosotros sí aparecía".

Del mismo modo, se preguntó qué ha pasado con la posibilidad de comprar con el valor de mercado de antes del 19 de septiembre: "En nuestro decreto ley se contemplaba, aquí ha desaparecido". También cuestiona que Coalición Canaria no quiere constituir un Consorcio en el que estén presente los afectados para, "en igualdad de condiciones, tomar decisiones, entre administraciones y afectados". "¿Qué miedo tienen a la participación ciudadana?", se preguntó.

Valbuena concluyó señalando "la gran contradicción en la que ha caído CC, que no sólo ha hecho un decreto sin contar con las personas afectadas por la erupción volcánica, sino que tampoco tiene nada que ver lo que han presentado con lo que decían cuando estaban en la oposición. Hay que ser coherentes".

La diputada socialista Alicia Vanoostende lamentó, por su parte, que como también ha ocurrido con el agrario, el decreto de reconstrucción urbano "lo ha reelaborado Coalición Canaria de espalda a la ciudadanía del Valle de Aridane, sin transparencia y en favor de unos intereses que no sabemos de quién, pero desde luego que no de las vecinas y vecinos, y mucho menos de las personas afectadas".