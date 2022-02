El pronóstico del Doctor Cavadas sobre el desarrollo de la pandemia: "Aún es pronto para quitar mascarillas"

Los pronósticos están lejos de las especialidades del doctor Pedro Cavadas han tenido bastante repercusión a la hora de valorar los devenires de la pandemia desde sus inicios hace ya prácticamente dos años. Como muchos saben, el doctor Cavadas saltó a la fama por convertirse en uno de los cirujanos más valorados gracias a la lista de la revista FORBES; sin embargo, en estos últimos tiempos sus comentarios acerca del devenir de la pandemia han resultado trascendentales para lo que posteriormente iba aconteciendo.

A finales de 2020 advirtió de las posibles consecuencias de las vacunas en forma de reacciones o de trombos; una inoculación que llegó en tiempo récord para Europa, pero que a pesar de la velocidad con la que pudimos empezar a utilizarla tanto en nuestro país como en el resto de regiones más avanzadas, trasladó que esa velocidad no se vería reflejada en los países menos desarrollados.

Pedro Cavadas no solo alertó de la peligrosidad del coronavirus cuando no se había detectado ni un solo caso de Covid-19 en España y únicamente se habían reportado contagios en China. Si no que además, el cirujano, considerado uno de los mejores médicos del mundo, avisó de los riesgos que entrañaban las vacunas contra el coronavirus en forma de efectos secundarios y de la dificultad de que el remedio para atajar la pandemia llegara a todo el planeta. De nuevo, Pedro Cavadas fue objeto de las críticas de colegas médicos y medios de comunicación por decir que las vacunas tardarían «varios años» en generalizarse en todos los países.

A pesar de las enormes críticas, los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) tuvieron que acabar otorgándole la razón a Pedro Cavadas, a quien se le llegó a calificar como «alarmista» y «propagador de bulos», por el mero hecho de advertir, primero, de la «extrema rapidez» con la que se contagiaba el coronavirus; mientras que, posteriormente, fue igualmente acusado por poner sobre aviso acerca de las reacciones adversas de unas vacunas producidas en tiempo récord. De hecho, el remedio español ante el Covid-19 todavía sigue hoy, dos años después de que se declarara la situación pandémica, en fase de experimentación.

¿Cuándo se relajará la pandemia?

A pesar de todo lo que estamos viviendo y la normalización que estamos experimentando respecto a la pandemia, llega un punto en el que debemos valorar todo lo que hemos pasado a lo largo de toda la pandemia. Y es que en los prácticamente dos años que llevamos viviendo las consecuencias del COVID-19, el devenir de usos de mascarillas, vacunaciones, y distancias sociales; solo han hecho que nos preguntemos hasta cuándo habrá que esperar para que podamos empezar a relajar determinadas medidas.

Teniendo esto en cuenta, y los constantes aciertos del cirujano, al comienzo de la época más cruda de la pandemia, pronosticó que para el otoño de este año 2022, podríamos empezar a hablar de eliminar la obligatoriedad de las mascarillas en nuestro país. "Me gustaría pensar que en un par de años va a ser opcional, y que va a ser decisión de cada uno. No lo veo tan rápido", dijo el doctor Cavadas en octubre de 2020. Lo cierto es que para ponernos en esa tesitura, deberíamos hablar de un avance importante en las vacunaciones y no solo eso, sino que de igual manera, experimentar una evolución importante en los medicamentos e inoculaciones esterilizantes.