El pronóstico del doctor Cavadas que apunta a sus declaraciones sobre Moderna

El doctor Cavadas es uno de los médicos con mayor prestigio internacional de nuestro país. Sus operaciones imposibles en los lugares más necesitados del mundo le han valido la fama de 'doctor milagro' y, a pesar de que su campo de especialidad es otro, no ha podido evitar ser preguntado por la pandemia del coronavirus, sus efectos y hasta la vacunación. Sobre esto último, algunas de sus palabras han generado cierto revuelo aunque lo cierto es que hoy más que nunca parece profético el mensaje que lanzó hace meses.

El doctor Cavadas, muy claro con las vacunas

Lo primero es lo primero. El doctor Cavadas jamás se ha declarado negacionista con la eficacia de las vacunas. Es más, se ha vacunado con Moderna en cuanto el ministerio le comunicó que le correspondía. Aun así, no ha tenido problemas en asumir algo que es una realidad generada por el poco tiempo que se ha tenido para desarrollar unas dosis que a día de hoy están salvando miles de vidas.





"Si queremos algo rápido hay que aceptar que no va a ser tan seguro y que aparecerán efectos adversos. Por lo tanto, no habrá que alarmarse tanto y aceptar que al que le toque le ha tocado", decía en su momento el prestigioso doctor en un llamamiento a la calma, pero sin negar la realidad de un desarrollo científico insólito hasta nuestros días. Estas mismas palabras le valieron algunas críticas y él se defendió asegurando que se había puesto las dosis correspondientes de Moderna. Eso sí, sobre la vacuna de esta farmacéutica dijo que era: "la de fregar". El lío, otra vez montado.

La vacuna de Moderna y lo que está pasando en los países nórdicos

Cavadas volvió a dar explicaciones, esta vez en televisión al ser entrevistado por Sonsoles Ónega. "Creo que era la que les sobraba. La que me hubieran puesto a mí me daba igual. Si me hubiesen dicho otra, pues otra, imagino que son parecidas", argumento entonces Cavadas quitándole hierro al calificativo con el que había acompañado a la vacuna de Moderna.

Y es que en algunos países del norte de Europa se ha empezado a dejar de inyectar la vacuna de Moderna en algunas capas de la población. Las autoridades sanitarias de Finlandia anunciaron este jueves que suspenderán la vacunación de los varones menores de 30 años con la vacuna anticovid de Moderna por el riesgo de inflamación cardíaca, sumándose así a la decisión adoptada el miércoles por Suecia y Dinamarca.





El director del Instituto Nacional de Salud y Bienestar de Finlandia (THL), Mika Salminen, señaló en rueda de prensa que el fármaco de Moderna tiene un riesgo ligeramente mayor que otras vacunas de desarrollar miocarditis, según un reciente estudio elaborado en los países nórdicos.

"La mayoría de estas miocarditis son leves y transitorias y se curan por sí mismas después de unos días de seguimiento, pero no obstante existe un riesgo", dijo Salminen, quien señaló que este riesgo es mayor en los varones jóvenes tras recibir la segunda dosis.

Según Salminen, los resultados del estudio en Finlandia son similares a los del resto de países nórdicos, aunque en Finlandia se han producido menos casos de miocarditis que en Noruega.