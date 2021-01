La presunta y ridícula confesión de Armie Hammer: "Soy 100% caníbal. Quiero comerte"

MADRID, 11 (CulturaOcio)

Armie Hammer, el protagonista de filmes como El Llanero Solitario, Operación U.N.C.L.E. o Call Me by Your Name, se ha convertido en tendencia en Twitter y no precisamente por sus logros como intérprete. En la red social están circulando unas capturas de unos presuntos mensajes que el artista supuestamente mandó a una mujer y en los que le propone practicar el canibalismo.

"Oh, Dios mío. Eso me la ha puesto tan dura y es confuso por qué. Imaginarme sosteniendo tu corazón en mi mano y controlando cuándo late. Soy 100% caníbal. Quiero comerte. Joder, da miedo admitirlo. Nunca antes lo había admitido", se puede leer en los mensajes que aparentemente Hammer, que se separó de su esposa Elizabeth Chambers el pasado mes de julio tras diez años de matrimonio, envió a una mujer a través de Instagram.

https://twitter.com/tevinauguste/status/1348356976867213316

"Necesito beber tu sangre", "necesito tu ayuda cuanto antes, gatita" o "soy intenso, necesito tu sangre, necesito que me alimentes con ella" son algunas de las impactantes frases que aparecen en estas capturas.

Aunque la noticia ha conmocionado a los fans, hay que recordar que los mensajes aún no han sido verificados. Sin embargo, eso no ha impedido que los usuarios de Twitter convirtieran en tendencia al actor e hicieran numerosos memes al respecto. "Y nosotros horrorizados cuando Armie Hammer se comió el melocotón aquel en Call Me by Your Name", bromeó un tuitero.

https://twitter.com/Pablofisher_/status/1348575771061870595

https://twitter.com/JorgeLobo/status/1348582444736409601

https://twitter.com/Trydie___/status/1348434694120099842

https://twitter.com/Colajet_/status/1348584608863023106

https://twitter.com/miguelhopeless/status/1348557317818769410

https://twitter.com/Javi_Palace_TV/status/1348442013671301127

https://twitter.com/AdriBarriopedro/status/1348434982486814723

https://twitter.com/GutierrezSaura/status/1348423740875567106

"Acabo de ver por qué Armie Hammer es tendencia. 2021, ¿puedes relajarte un poco?", pidió un usuario.

https://twitter.com/patritaderrida/status/1348430873906065413

Por el momento el actor no se ha pronunciado al respecto. Esta no es la primera vez que el intérprete crea polémica por su actividad en redes sociales. Ya en 2017 algunos usuarios de Twitter descubrieron que había dado 'me gusta' a varias publicaciones de bondage y BDSM.