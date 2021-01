Un prestigioso virólogo alemán vaticina lo que ocurrirá a partir del verano y alerta de un 'fallo'

Christian Drosten, es el homólogo de Fernando Simón en Alemania y uno de los virólogos más importantes de este país. Allí, ha reconocido que la primera mitad de 2021 será muy difícil por la expansión del virus. Sobre todo, teniendo en cuenta las fechas navideñas y lo que ello supondría para el aumento ingente de casos.

En una entrevista con Berliner Morgenpost, el científico explicaba que en la segunda mitad del año se reducirían las normas restrictivas si se vacuna a un gran número de personas. Lo que ha preocupado es lo que esto supondría, en palabras del experto: presiones para levantar todo tipo de restricciones para aquellos que crean que no hay motivos para seguir con ellas. Según contaba Drosten, eso sería un "error" porque no se puede tolerar que suba la incidencia ni entre aquellas personas que cuentan con menos edad. Esto es, los jóvenes.

Aún con todo, el virólogo se ha mostrado positivo con la vacuna de AstraZeneca, que ya ha empezado a suministrarse en Gran Bretaña. Tal y como decía, la Unión Europea debe estudiar su aprobación porque cuenta con una ventaja respecto al resto: cuenta con una refrigeración especial como ocurre con Pfizer.

También destacaba que las cifras actuales de contagio en el país no son válidas, ya que se están realizando menos pruebas durante Navidad y porque muchas personas no han ido a su médico para in formar de ello. Para él, la clave se encuentra en esperar unas semanas para obtener datos fiables y valorar la situación adecuadamente.

En nuestro país se han producido nuevas restricciones de las comunidades ante el auge de la covid

El miedo a la tercera ola de la pandemia obliga a reaccionar a las CC.AA. Sin esperar a que terminen los días navideños, regiones como La Rioja, la Comunidad Valenciana y Extremadura han anunciado este martes nuevas e importantes restricciones. Duras medidas como el adelanto del toque de queda a las 22.00h o el cierre a las cinco de la hostelería, como así ha determinado el presidente Ximo Puig para la Comunidad Valenciana.

También en otras autonomías, como en Cataluñ se ha anunciado este lunes que desde el jueves 7 de enero y durante los próximos 10 días Cataluña decretará un cierre perimetral municipal todos los días de la semana. Este confinamiento no permitirá desplazarse a las segundas residencias y restringirá las visitas familiares únicamente para su cuidado y atención.