Le preguntamos a José Ortega Cano por el tenso cónclave en el que acusó a su hermana Conchi de ser el topo de la familia

MADRID, 29 (CHANCE)

Alejada del foco mediático e intentando mantenerse al margen de la grave crisis de su hermano José y Ana María Aldón, Conchi Ortega Cano reaparecía hace unos días para revelar que no mantiene relación con el torero: "No quiero ni que me llame por teléfono de verdad, pero me duele muchísimo porque a mí nada más que me ha faltado parirlo, y siento mucho todo lo que le pasa" aseguraba, confesando que en ocasiones piensa que si ella falleciese la situación del matrimonio mejoraría.

Unas declaraciones que han levantado una gran polvareda y tras las que se ha filtrado el origen del distanciamiento entre los hermanos, un tenso cónclave familiar convocado de urgencia por José Ortega Cano a principios de junio.

Tal y como han desvelado en 'Ya es verano', el diestro decidió reunir a sus hermanos Conchi, Paco y Mari Carmen en la casa de Gloria Camila para dar con el 'topo' que ha filtrado información sobre la familia a la prensa en los últimos tiempos y que habría dudado de la paternidad del hijo que tiene con Ana María Aldón.

Una reunión que habría sido muy tensa y en la que Ortega, harto, habría dado un golpe sobre la mesa y habría acusado directamente a Conchi, que no solo ha confirmado esta información sino que ha contado al programa cómo se sintió cuando su hermano la tachó de 'traidora': "Me puse a llorar y me enfadé muchísimo, y le dije que no entendía cómo podía dudar de mí. Yo no he dudado nunca de Ana, se lo inventaría ella, que dice una cosa ahora y dentro de una hora dice otra diferente" asegura la peluquera.

Un cónclave que no solo habría pasado factura a la relación de José y su hermana mayor, sino también a la del torero y Ana María, que en lugar de agradecer ese gesto del maestro ha dejado claro que él no le pidió que lo hiciese y que es algo que tenía que haber hecho hace mucho tiempo.

Haciendo oídos sordos a las declaraciones tanto de su hermana como de su mujer, Ortega Cano continúa con su carrera de apoderado taurino y, después de acompañar este sábado a Álvaro Burdiel a Santa Cruz de Retamar, el domingo hizo lo propio en Collado Mediano. Serio y con aspecto pensativo, el viudo de Rocío Jurado ha preferido guardar silencio y no pronunciarse acerca de las informaciones que se han dado sobre su tensa reunión familiar ni sobre las declaraciones de Conchi sobre la misma.