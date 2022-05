¿Por qué es de mala educación poner los codos en la mesa?

Seguro que alguna vez has puesto los codos en la mesa mientras comías y te han regañado diciendo que es de mala educación. Pero ¿Sabes por qué? Cuando somos pequeños nos enseñan lo que es tener buenos modales en la mesa, normas que nos parecen completamente lógicas y casi nunca nos paramos a pensar cuál es el origen de ellas. Sin embargo, como todo en el mundo, algunas han ido evolucionando con el tiempo: no jugar con la comida, masticar con la boca cerrada y...no poner los codos en la mesa, una regla que parece no haber sufrido ningún cambio.

Y es que ya en el Antiguo Testamento se menciona, diciendo que una persona debería avergonzarse si estira el codo durante la cena de la misma manera que si rompe un pacto. Pero este no es el único momento de la historia en la que se hace mención a los malos modales en la mesa. Los individuos que comieron junto a Leonardo Da Vinci también fueron testigos de una regañina por poner los codos en la mesa. Al parecer, Da Vinci obligaba a sus comensales a vestir trajes con chorreras para que no pudiesen estirar los codos, porque, si lo hacían, las mangas caerían dentro del plato y se mancharían. De esta forma, solo podían apoyar en el borde de la mesa los antebrazos.

Un origen histórico

Margaret Visser explica en su libro 'Los rituales de la comida: Orígenes, evolución, excentricidades y significados de los modales en la mesa' que los modales en la mesa evitaban que ocupásemos el espacio personal de los demás y se iniciase una pelea. Por lo tanto, no poner los codos en la mesa sirve para evitar discusiones. Esta teoría parece tener sentido si lo pensamos, puesto que el cuadrado que se forma con nuestros cubiertos (tenedor, cuchillo, plato y vaso) forma un perímetro invisible del que no debemos salirnos.

Atravesar este perímetro puede ser tomado como una intimidación hacia el comensal que se sitúa a nuestro lado. Ya que estamos rompiendo las normas no escritas del espacio personal. En el libro, Visser comenta que "la gente se asustaba cuando empezabas a tener malos modales. Se daban cuenta de que el tabú no funcionaba contigo y no sabían qué iba a hacer esa persona a continuación". No obstante, en la actualidad no somos personas que tendamos a ser bruscos en la mesa y discutir como hacían hace cientos y miles de años. Sin embargo, el hecho de poner los codos en la mesa se sigue viendo como una mala costumbre.