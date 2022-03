¿De dónde proviene el dicho popular "dar gato por liebre"? Su origen se remonta a la Edad Media

Los refranes o dichos populares son muy utilizados en la lengua española. Reflejan una cultura y el conocimiento popular. Estas frases tienen un sentido figurado, su finalidad, normalmente, es transmitir una enseñanza o dar un consejo, que hace que el individuo al que se lo han dicho reflexione antes de tomar una decisión. Además, los refranes suelen estar caracterizados por tener una estructura en versos y rima asonante y consonante. Sin embargo, es curioso que no conozcamos de dónde vienen la mayoría de los refranes que todos hemos utilizado alguna vez.

Uno de los más antiguos es la famosa expresión "dar gato por liebre", cuyo origen se remonta a la Edad Media. Este dicho fue tan utilizado que llegó hasta autores tan importantes como Miguel de Cervantes. Su significado es el engaño intencionado, por ejemplo, si te quieren vender algo por un precio más alto a su valor real, te quieren estafar. A pesar de que se sigue empleando con bastante frecuencia actualmente, nació en la Edad Media. En las tabernas, posadas, mesones o puestos ambulantes se vendía carne de gato como si fuese de liebre o conejo (más costosa y valorada).

Los ciudadanos no se daban cuenta ya que, una vez desollados, ambos animales tenían el mismo aspecto físico. Además, el sabor era bastante similar, con lo que el engaño era más sencillo. En aquella época, los menús de las tabernas ofrecían platos de liebre, a precios elevados, cuando se sabía que en realidad era carne de gato. Los viajeros que paraban en estos lugares tenían sus propios "conjuros" contra la mala fama que se había generado sobre las tabernas españolas. Sus expresiones eran "si eres cabrito, mantente frito; si eres gato, salta del plato". Sin embargo, este dicho fue tan popular que empezó a utilizarse, a parte de con el significado de engaño culinario, con otros sentidos.

En la literatura del Siglo de Oro, el propio Miguel de Cervantes utilizó el refrán en su obra maestra "El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha": "porque el caballo en que iban a mí me pareció que antes volaba que corría; y así, no hay para qué venderme a mí el gato por liebre". No obstante, este no es el único refrán español en el que se menciona a los gatos. Otros en los que se implica a este animal son, por ejemplo, "no buscarle tres pies al gato". Cuyo significado es dejar de jugar con la paciencia, ya que se corre el riesgo de irritar a la otra persona. También "aquí hay gato encerrado" es muy utilizado. Este se emplea cuando se sospecha que hay algo oculto tras las intenciones de alguien.